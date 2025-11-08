Sanremo 2026: Carlo Conti non si trattiene e aumenta i big, poi arrivano spoiler su due grandi coppie in gara
Il direttore artistico del Festival non esclude di allargare la rosa dei concorrenti. Tra le indiscrezioni spuntano coppie inedite e ritorni attesissimi.
Mentre l’autunno entra nel vivo, si accende la curiosità intorno al Festival di Sanremo 2026. Carlo Conti, appena conclusa l’esperienza televisiva con Tale e Quale Show, è già proiettato verso la nuova edizione della kermesse più seguita d’Italia. E se inizialmente aveva promesso di portare sul palco ventisei Big, ora sembra pronto a superare quel limite. La selezione delle canzoni, a quanto pare, si sta rivelando più difficile del previsto, e il numero finale dei partecipanti potrebbe arrivare a 28.
Sanremo 2026: le tempistiche dell’annuncio dei big
Conti ha spiegato che l’annuncio ufficiale dei Big avverrà a fine novembre, molto probabilmente durante il Tg1. Si era parlato del 23, ma non è escluso che la data possa slittare al 30. Il conduttore ha ammesso di voler evitare sovrapposizioni con altri eventi Rai come lo Zecchino d’Oro, e di volersi concedere ancora qualche giorno per limare la lista definitiva, che potrebbe tra l’altro vedere un incremento da 26 a 28 concorrenti in gara.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Le voci sui possibili partecipanti: spuntano due coppie
In attesa dell’elenco ufficiale, circolano già i primi nomi. Parpiglia ha anticipato la presenza di due coppie destinate a far parlare: Elodie con Rkomi e Fedez con Marco Masini, quest’ultima già collaudata nella serata delle cover dello scorso anno. In lista anche Alfa e Luchè, mentre l’agenzia Adnkronos ha diffuso un lungo elenco di possibili partecipanti che include Aiello, Angelina Mango, Arisa, Blanco, Emma, Diodato, Ermal Meta, Madame, Levante, Malika Ayane, Tommaso Paradiso e persino Patty Pravo. Una combinazione di grandi ritorni e nuove generazioni che rispecchia lo stile di Conti, sempre attento a bilanciare tradizione e freschezza.
Sanremo e la corsa dei giovani verso l’Ariston
Prima che si accendano i riflettori sui Big, saranno i giovani a scendere in campo. Martedì su Rai 2 parte la nuova edizione di Sanremo Giovani, con ventiquattro artisti pronti a sfidarsi per conquistare due posti al Festival, insieme ai due selezionati da Area Sanremo. A condurre le cinque puntate sarà Gianluca Gazzoli, una scelta che porta in tv un volto nuovo e vicino ai ragazzi. La sua energia e la sua capacità di comunicare con i più giovani rappresentano infatti il segno di una Rai che prova a rinnovarsi.
Chi ci sarà e chi no
Mentre cresce l’attesa per scoprire il cast ufficiale, c’è già una certezza: Giorgia non ci sarà. La cantante ha escluso ogni coinvolgimento, sia come concorrente che come co-conduttrice, spiegando di avere altri progetti. Intanto, il fermento sui social è già altissimo e i fan si dividono tra speranze e pronostici.
Potrebbe interessarti anche
Sanremo 2026, cast spoilerato (con polemica): pochi big e fischi del web. Chi ci sarà
Continuano le indiscrezioni sul prossimo Festival della musica italiana condotto da ...
Sanremo 2026, la prima lista del cast (bomba): Bocelli, Paradiso e una leggenda italiana
Tanti i potenziali nomi degli artisti che potrebbero partecipare al prossimo Festiva...
Chi sono Matteo Verga e papà Mario, vincitori di Io Canto Family 2025: il maxi-premio e le lacrime di Ermal Meta
Chi ha vinto Io canto 2025? Il talent di Canale 5 si è concluso ieri sera con il tro...
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025: Olly cade dalla vetta, chi c'è ora
Nella classifica FIMI dei dischi più venduti il trionfatore di Sanremo deve cedere l...
Sanremo 2026, svelato il nuovo regolamento. La scelta (giustissima) di Carlo Conti: cosa cambia
Tre giurie, 26 Big e serata delle cover e duetti al venerdì: svelata la formula dell...
Sanremo 2026, ecco chi vincerebbe se a decidere fosse YouTube
Se a decretare il vincitore fossero le visualizzazioni o il numero di iscritti, in l...
Sanremo 2026, Carlo Conti fa all in su Laura Pausini: “Sul palco in tutte le serate”, cosa ne pensa la cantante
Il conduttore starebbe pensando a un ruolo inedito per la star del pop italiano sul ...
Io Canto Family, colpo di scena finale: chi è stato eliminato (a sorpresa) a un passo dalla semifinale
Il voto del pubblico in sala ribalta la decisione di Noemi e Patty Pravo: cosa è suc...