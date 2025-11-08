Trova nel Magazine
Sanremo 2026: Carlo Conti non si trattiene e aumenta i big, poi arrivano spoiler su due grandi coppie in gara

Il direttore artistico del Festival non esclude di allargare la rosa dei concorrenti. Tra le indiscrezioni spuntano coppie inedite e ritorni attesissimi.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Mentre l’autunno entra nel vivo, si accende la curiosità intorno al Festival di Sanremo 2026. Carlo Conti, appena conclusa l’esperienza televisiva con Tale e Quale Show, è già proiettato verso la nuova edizione della kermesse più seguita d’Italia. E se inizialmente aveva promesso di portare sul palco ventisei Big, ora sembra pronto a superare quel limite. La selezione delle canzoni, a quanto pare, si sta rivelando più difficile del previsto, e il numero finale dei partecipanti potrebbe arrivare a 28.

Sanremo 2026: le tempistiche dell’annuncio dei big

Conti ha spiegato che l’annuncio ufficiale dei Big avverrà a fine novembre, molto probabilmente durante il Tg1. Si era parlato del 23, ma non è escluso che la data possa slittare al 30. Il conduttore ha ammesso di voler evitare sovrapposizioni con altri eventi Rai come lo Zecchino d’Oro, e di volersi concedere ancora qualche giorno per limare la lista definitiva, che potrebbe tra l’altro vedere un incremento da 26 a 28 concorrenti in gara.

Le voci sui possibili partecipanti: spuntano due coppie

In attesa dell’elenco ufficiale, circolano già i primi nomi. Parpiglia ha anticipato la presenza di due coppie destinate a far parlare: Elodie con Rkomi e Fedez con Marco Masini, quest’ultima già collaudata nella serata delle cover dello scorso anno. In lista anche Alfa e Luchè, mentre l’agenzia Adnkronos ha diffuso un lungo elenco di possibili partecipanti che include Aiello, Angelina Mango, Arisa, Blanco, Emma, Diodato, Ermal Meta, Madame, Levante, Malika Ayane, Tommaso Paradiso e persino Patty Pravo. Una combinazione di grandi ritorni e nuove generazioni che rispecchia lo stile di Conti, sempre attento a bilanciare tradizione e freschezza.

Sanremo e la corsa dei giovani verso l’Ariston

Prima che si accendano i riflettori sui Big, saranno i giovani a scendere in campo. Martedì su Rai 2 parte la nuova edizione di Sanremo Giovani, con ventiquattro artisti pronti a sfidarsi per conquistare due posti al Festival, insieme ai due selezionati da Area Sanremo. A condurre le cinque puntate sarà Gianluca Gazzoli, una scelta che porta in tv un volto nuovo e vicino ai ragazzi. La sua energia e la sua capacità di comunicare con i più giovani rappresentano infatti il segno di una Rai che prova a rinnovarsi.

Chi ci sarà e chi no

Mentre cresce l’attesa per scoprire il cast ufficiale, c’è già una certezza: Giorgia non ci sarà. La cantante ha escluso ogni coinvolgimento, sia come concorrente che come co-conduttrice, spiegando di avere altri progetti. Intanto, il fermento sui social è già altissimo e i fan si dividono tra speranze e pronostici.

