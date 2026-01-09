Sanremo 2026, Carlo Conti arruola De Martino: il retroscena sul passaggio di consegne. Cosa farà Il conduttore di Affari Tuoi sarà sul palco dell’Ariston in occasione del Festival della canzone italiana: ospite anche Brenda Lodigiani, tutti i dettagli

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Stefano De Martino sbarca a Sanremo. Dopo avere annunciato Max Pezzali come ospite fisso, infatti, Carlo Conti ha messo a segno un altro colpo in vista della 76esima edizione del Festival della canzone italiana. Stando a un retroscena rivelato da Gabriele Parpiglia, il conduttore di Affari Tuoi lo affiancherà sul palco dell’Ariston. Tra i super-ospiti per la co-conduzione ci sarà anche Brenda Lodigiani. Scopriamo tutti i dettagli.

Stefano De Martino a Sanremo 2026: il retroscena

Manca esattamente un mese e mezzo al via del Festival della canzone italiana (che andrà in scena dal 24 al 28 febbraio 2026 al teatro Ariston) ma, a suon di annunci da parte di Carlo Conti, è già pieno clima Sanremo. Il conduttore e direttore artistico della 76esima edizione della kermesse ha svelato la presenza fissa di Max Pezzali sulla nave crociera ormeggiata – come da tradizione – nei pressi della riviera ligure e non si fermerà qui. In attesa di scoprire i nomi di tutte le co-conduttrici, infatti, Conti ha messo a segno un colpo super: sul palco dell’Ariston, al suo fianco, ci sarà Stefano De Martino. A svelarlo è Gabriele Parpiglia che, nella sua newsletter, ha fatto il nome anche di Brenda Lodigiani come ospite e co-conduttrice.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Brenda Lodigiani e l’incoronazione di De Martino: cosa vedremo a Sanremo

Se per Brenda Lodigiani si tratterà di un ritorno a Sanremo (lo scorso anno fu tra gli ospiti a sorpresa della serata finale), per Stefano De Martino sarà un debutto attesissimo. Nei panni di co-conduttore al fianco di Carlo Conti, infatti, il volto simbolo di Affari Tuoi e dell’access prime time di Rai 1 potrebbe essere designato come ‘successore’ di Conti alla guida del Festival. Ormai da tantissimo tempo si fa il suo nome come possibile nuovo conduttore e direttore artistico della kermesse; la sua presenza all’Ariston potrebbe dunque essere un simbolico quanto significativo passaggio di consegne in vista dell’edizione 2027. Nella sua newsletter Parpiglia ha infine parlato di altri super-ospiti in arrivo direttamente da Ballando con le Stelle (ma ci sono poche possibilità per Barbara D’Urso).

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche