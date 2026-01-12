Sanremo 2026, blitz di Carlo Conti al TG1: "Laura Pausini co-conduttrice, ecco come l'ho convinta" Nel corso del Tg1 del 12 gennaio, Carlo Conti annuncia Laura Pausini come co-conduttrice, poi svela: "Ecco come l'ho convinta"

Cresce l’attesa per il Festival di Sanremo 2026 e, come ogni anno, aumenta sempre più la curiosità di scoprire quali saranno i brani inediti in gara quest’anno e quali personaggi dello spettacolo parteciperanno allo show. Come se questo non bastasse, Carlo Conti ha deciso di aggiungere pepe prenotandosi un posto al Tg1 del 12 gennaio in onda su Rai 1, nel corso del quale rivelerà chi sarà a condurre insieme a lui il Festival della canzone italiana

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia: Laura Pausini con me sul palco

A poco più di un mese dall’inizio del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026, Carlo Conti sceglie, come sempre, il Tg1 per svelare ai telespettatori quali personaggi gli faranno da spalla alla conduzione della 76ª edizione. Attraverso un servizio girato dal set fotografico del Festival, il presentatore fiorentino ha annunciato la presenza fissa di Laura Pausini, che lo supporterà per tutte le cinque puntate. "Sanremo rappresenta tutti i miei sorrisi, le mie tentazioni ed è Carlo Conti" ha dichiarato la cantante romagnola, vincitrice di Sanremo nel 1993 con il brano "La solitudine". Sorridente ed emozionato, Carlo Conti ha poi svelato come ha convinto la Pausini ad esserci: "Sono andato sotto casa sua a cantare, ho stonato e stonato fino a quando ha detto basta e l’ho convinta". La cantante ha chiuso avvertendo i telespettatori: "Avrò la lingua cammellata, senza saliva, lo vedrete" alludendo all’emozione che proverà sul palco dell’Ariston. Grande scelta da parte di Carlo Conti, che ha calato l’asso per l’edizione 2026, portando sul palco una delle voci italiane più amate di sempre e più apprezzate anche a livello internazionale.

Queste le parole di Laura Pausini:

"Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest’anno torno orgogliosa e commossa perché con tutto l’onore e la gioia del mondo condurrò con Carlo Conti la 76° edizione del Festival. Le prime volte non si scordano mai e come quando si dà il primo bacio mi sento emozionata. Ho passato tutti gli anni della mia vita vedendo Sanremo e mai avrei pensato di trovarmi ora in questo ruolo. Ringrazio Carlo, la stima che provo per lui da sempre è diventata anche fiducia, è riuscito a sbloccare la mia paura nell’immaginarmi conduttrice. Non vedo l’ora di divertirmi e commuovermi con lui al mio fianco. Farò davvero tutto il possibile per essere all’altezza di questo palcoscenico che rimane il più importante per me".

