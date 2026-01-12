Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Sanremo 2026, blitz di Carlo Conti al TG1: "Laura Pausini co-conduttrice, ecco come l'ho convinta"

Nel corso del Tg1 del 12 gennaio, Carlo Conti annuncia Laura Pausini come co-conduttrice, poi svela: "Ecco come l'ho convinta"

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Carlo Conti
RaiPlay

Cresce l’attesa per il Festival di Sanremo 2026 e, come ogni anno, aumenta sempre più la curiosità di scoprire quali saranno i brani inediti in gara quest’anno e quali personaggi dello spettacolo parteciperanno allo show. Come se questo non bastasse, Carlo Conti ha deciso di aggiungere pepe prenotandosi un posto al Tg1 del 12 gennaio in onda su Rai 1, nel corso del quale rivelerà chi sarà a condurre insieme a lui il Festival della canzone italiana

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia: Laura Pausini con me sul palco

A poco più di un mese dall’inizio del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026, Carlo Conti sceglie, come sempre, il Tg1 per svelare ai telespettatori quali personaggi gli faranno da spalla alla conduzione della 76ª edizione. Attraverso un servizio girato dal set fotografico del Festival, il presentatore fiorentino ha annunciato la presenza fissa di Laura Pausini, che lo supporterà per tutte le cinque puntate. "Sanremo rappresenta tutti i miei sorrisi, le mie tentazioni ed è Carlo Conti" ha dichiarato la cantante romagnola, vincitrice di Sanremo nel 1993 con il brano "La solitudine". Sorridente ed emozionato, Carlo Conti ha poi svelato come ha convinto la Pausini ad esserci: "Sono andato sotto casa sua a cantare, ho stonato e stonato fino a quando ha detto basta e l’ho convinta". La cantante ha chiuso avvertendo i telespettatori: "Avrò la lingua cammellata, senza saliva, lo vedrete" alludendo all’emozione che proverà sul palco dell’Ariston. Grande scelta da parte di Carlo Conti, che ha calato l’asso per l’edizione 2026, portando sul palco una delle voci italiane più amate di sempre e più apprezzate anche a livello internazionale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Queste le parole di Laura Pausini:

"Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest’anno torno orgogliosa e commossa perché con tutto l’onore e la gioia del mondo condurrò con Carlo Conti la 76° edizione del Festival. Le prime volte non si scordano mai e come quando si dà il primo bacio mi sento emozionata. Ho passato tutti gli anni della mia vita vedendo Sanremo e mai avrei pensato di trovarmi ora in questo ruolo. Ringrazio Carlo, la stima che provo per lui da sempre è diventata anche fiducia, è riuscito a sbloccare la mia paura nell’immaginarmi conduttrice. Non vedo l’ora di divertirmi e commuovermi con lui al mio fianco. Farò davvero tutto il possibile per essere all’altezza di questo palcoscenico che rimane il più importante per me".

Potrebbe interessarti anche

Laura Pausini classifica singoli più venduti

Sanremo e Olimpiadi 2026 per rilanciare la carriera? Laura Pausini sempre più fuori dalle classifiche

I tre estratti dal prossimo album Io Canto 2 non sono riusciti a entrare in Top 100....
Sanremo 2026 Conti annuncia Max Pezzali ospite fisso festival

Sanremo 2026, Conti irrompe al Tg1: “Max Pezzali ospite fisso”, cosa farà sera per sera (e il prossimo annuncio)

L’annuncio di Carlo Conti al Tg1: Max Pezzali sarà presenza fissa per tutte le serat...
Carlo Conti

Co-conduttrici Sanremo 2026, volata finale: 6 big in lizza (e il nodo budget)

Da Andrea Delogu a Barbara D’Urso, passando per Vanessa Incontrada e Clara: ecco chi...
Sanremo 2026 - Ballando con le stelle

Sanremo 2026, Carlo Conti sceglie le regine di Ballando con le stelle: chi sono le co-conduttrici

Nel toto-nomi per le co-conduttrici che affiancheranno il direttore artistico, emerg...
Co-conduttrici Sanremo 2026, cosa ne pensa Francesca Fialdini

Sanremo 2026, Francesca Fialdini sbotta: "E’ successo anche a Ballando…", perché non crede alla 'promozione'

La conduttrice di Da noi... A ruota libera è la prima a non credere che Conti la chi...
Umberto Tozzi, concerto arena di verona: cosa successo puntata 4 dicembre 2025

Umberto Tozzi, concerto senza freni all'Arena di Verona: "Voglio approfittare di te". E Laura Pausini accetta la proposta

Durante il concerto di Tozzi all'Arena in onda il 4 dicembre su Canale 5, tante emoz...
Sanremo 2026 Laura Pausini mette un veto a Carlo Conti

Laura Pausini, su Sanremo 2026 un veto che mette in crisi Carlo Conti: cosa ha chiesto

La cantante potrebbe essere presente sul palco dell'Ariston per tutte e 5 le serate ...
Sanremo 2026 Laura Pausini mette un veto a Carlo Conti

Laura Pausini smentisce le voci su Sanremo: “Perché così tante falsità su di me?”

Laura Pausini smentisce in prima persona il presunto veto su Sanremo 2026 verso altr...
Carlo Conti

Sanremo 2026, da Olly a Lady Gaga: tutti i super ospiti che potrebbero infiammare il Festival

Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi e Pooh: ecco chi potrebbe salire sul pal...

Lucart

Aziende virtuose

Il gruppo italiano che si è aggiudicato il rating Platinum di EcoVadis

LEGGI

Personaggi

Laura Barth

Laura Barth
Biagio Antonacci

Biagio Antonacci
Riccardo Zanotti

Riccardo Zanotti
Mario Lenti

Mario Lenti

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963