Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia: "Ecco il mio ospite più importante". E la Rai ci ripensa su De Martino Carlo Conti svela il suo super ospite preferito tra i tanti di Sanremo, mentre la Rai fa dietrofront sulla conduzione di De Martino per il Festival del 2027

Il direttore generale della Rai, Roberto Sergio, ci ha tenuto a fare chiarezza sulle voci, sempre più insistenti, che vedono Stefano De Martino come conduttore del Festival di Sanremo 2027, al posto dell’uscente Carlo Conti. Il direttore ha negato categoricamente di aver ufficializzato la conduzione del presentatore napoletano per la kermesse musicale e, che quella che in diretta a La Pennicanza era sembrata una conferma, secondo lui non era altro che "uno scherzo poco chiaro" orchestrato da Rosario Fiorello, nel quale sarebbe rimasto coinvolto senza rendersi conto della piega che stava prendendo la conversazione. Nel frattempo, proprio Carlo Conti, con un blitz da Bruno Vespa a 5 minuti, ha svelato il suo ospite preferito. Scopriamo tutto quello che è successo.

Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti: il mio ospite più importante

Ospite a 5 minuti, il rapido show condotto da Bruno Vespa poco prima di Affari tuoi, Carlo Conti ha parlato, ovviamente, dell’imminente Festival di Sanremo e dei tanti ospiti che calcheranno il palcoscenico dell’Ariston. "Spiegaci bene questa cosa di Pucci" chiede Vespa, mentre Conti si limita a definire la scelta del comico una decisione personale da comprendere e aggiunge: "Ricordati cosa è successo a Maurizio Crozza su quel palco; è un posto che spaventa". Successivamente, oltre ad aver ricordato i tanti ospiti importanti presenti al suo fianco, tra cui Laura Pausini come co-conduttrice, Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli e molti altri, il Direttore Artistico ci ha tenuto a svelare chi è, a suo parere, la miglior ospite in assoluto: "Per me la più importante è la signora che verrà la prima serata. Una donna di oltre 100 anni che votò al referendum del 2 giugno 1946, quello della nascita della Repubblica italiana". "Sarà, senza dubbio, il momento più emozionante in assoluto del Festival" ha aggiunto Carlo Conti.

Sanremo 2027, il dietrofront della Rai su Stefano De Martino

Stando alla ricostruzione pubblicata da Adnkronos, tutto è nato dalla videochiamata fatta da Fiorello nel corso del suo show La Pennicanza, nella quale chiede a Sergio qualche anticipazione sul futuro dell’azienda. Il direttore si limita a una risposta generica e cordiale, ma lo showman rilancia domandando se possa rivelare almeno un dettaglio inedito, citando come esempio proprio il prossimo Sanremo.

Nel frattempo interviene la spalla comica Biggio, facendo notare un presunto blocco dell’immagine. La connessione si interrompe per qualche istante. Quando l’audio riprende, si sente Sergio dire: "Chi? De Martino? Chi?". Fiorello coglie subito l’occasione e interpreta quella frase come una conferma ufficiale, annunciando con entusiasmo che De Martino sarà il conduttore e attribuendo la notizia proprio a Sergio, prima di chiudere la chiamata.

Secondo Roberto Sergio, che ci ha tenuto subito a chiarire la faccenda, però, non c’è mai stata alcuna conferma. La sua sarebbe stata soltanto una richiesta di chiarimento: "Chi? De Martino chi?" trasformata, complice la linea instabile e il ritmo serrato del programma, in un presunto annuncio. Il direttore generale ha quindi preso le distanze dall’episodio, spiegando di essere stato trascinato in una gag senza aver compreso cosa stesse accadendo. Nessuna investitura ufficiale, nessuna anticipazione sul 2027: solo un malinteso radiofonico che Fiorello ha saputo sfruttare con la sua abituale abilità per creare momenti virali.

Sanremo 2027, gli altri nomi caldi al posto di Stefano De Martino

La smentita da parte del Direttore Rai Sergio, alimenta le voci che, da giorni, stanno girando sugli altri nomi caldi per la conduzione del Festival di Sanremo 2027. Antonella Clerici, già conduttrice nel 2010, sta tornando in auge per il prossimo anno, poi c’è Milly Carlucci, altro nome che sta circolando parecchio nelle ultime settimane e, infine, c’è la suggestione Nicola Savino, pupillo di Carlo Conti, che gli ha già affidato la conduzione di Tali e Quali show e che potrebbe rappresentare una novità assoluta.

