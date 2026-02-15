Sanremo 2026, blitz di Carlo Conti da Mara Venier: "Andrea Bocelli super ospite". Poi punge Pucci: "L'Ariston fa paura" Carlo Conti si collega con Mara Venier durante Domenica In per annunciare Andrea Bocelli e spazia con la conduttrice sul Festival ormai imminente. Frecciatine a Pucci e Pieraccioni

Nuovo appuntamento con Domenica In, il talk show del fine settimana condotto da Mara Venier, che nella puntata del 15 febbraio 2026 parte col botto grazie al collegamento con Carlo Conti, direttamente da Sanremo. Il direttore artistico del Festival si è aperto con la Zia Mara, annunciando l’ospitata di Andrea Bocelli, che sarà presente nella serata di sabato. Poi le parole sulla polemica Pucci e molto altro. Accanto alla padrona di casa, come sempre il trio di co-conduttori formato da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, che sono stati anche protagonisti di una sorpresa per il conduttore toscano.



Domenica In, Carlo Conti annuncia Andrea Bocelli

In collegamento, direttamente dalla spiaggia di Sanremo, Carlo Conti è stato accolto da Mara Venier per parlare del Festival di Sanremo ormai alle porte. Il concorso canoro più celebre d’Italia inizierà il prossimo 24 febbraio e Carlo Conti si è lasciato andare a dichiarazioni su di esso: "Hai preso il sole stamattina eh" scherza Mara Venier. "Si c’è il sole e da settimana prossima si parte con la grande musica" replica Conti, che poi racconta l’emozione di aver ospitato Sergio Mattarella: "Di solito non mi emoziono, con il Presidente della Repubblica ero teso, positivamente". Il presentatore ha poi annunciato, con grande felicità, la presenza di Andrea Bocelli, nella serata di sabato 28 febbraio. "Sono felice per la caratura di Bocelli, finalmente libero per poter venire da noi e per il fatto che lui, insieme alla Pausini ed Eros Ramazzotti sono stati lanciati da questo palco da Pippo Baudo. Noi questo festival lo dedichiamo a Pippo, è doveroso". Mara Venier mostra un video riassunto del Festival dell’anno scorso, che è stato un grande successo e Conti replica: "Si è stato meraviglioso, ma cercheremo di bissare quest’anno, anche grazie alla presenza fissa di Laura Pausini al mio fianco"

Domenica In, Mara Venier stuzzica Carlo Conti su Pucci: la replica del presentatore

Proseguendo nella chiacchierata, Mara Venier domanda a Conti il vero motivo della rinuncia di Pucci al Festival, questione che ha scaturito parecchie polemiche nei giorni scorsi: "Ha scelto di stare a casa perché il palco dell’Ariston può essere pericoloso per un artista, fa paura. Noi rispettiamo la scelta" e poi ci ha tenuto a spiegare come la decisione di invitarlo fosse stata tutta farina del suo sacco: "Preferisco sentirmi dire di aver sbagliato, piuttosto che qualcuno mi obblighi a fare qualcosa nel mio lavoro".

Sanremo, Carlo Conti replica a Leonardo Pieraccioni: Non regge il confronto

Non mancano i momenti divertenti quando Mara Venier mostra a Carlo Conti il video, divenuto virale, di Leonardo Pieraccioni, che scherza al telefono insieme a Panariello sul mancato invito al Festival dal loro amico storico: "Dovevano venire, quando poi hanno sentito che viene Sandokan hanno disdetto. Non reggono il confronto, fisico proprio". Il collegamento si chiude con un omaggio per il presentatore, infatti, la padrona di casa, insieme a Teo Mammucari, Enzo Miccio e Tommaso Cerno, dedicano un breve medley di canzoni con voce e chitarra, per dimostrare che tutti, proprio tutti, cantano Sanremo.

