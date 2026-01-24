Sanremo 2026, “Angelina Mango torna a Festival”: il retroscena sul colpaccio di Conti. Cosa farà Dopo un lungo stop e il nuovo album Caramè, una recente indiscrezione rivela che Angelina Mango potrebbe essere presente a Sanremo 2026: ecco cosa farà.

Ammettiamolo, la sua pausa dalla musica si è fatta sentire ma, di recente, è ritornata più in forma che mai. Angelina Mango è pronta a lasciare un segno nella musica, con il suo carisma, con la sua voce inconfondibile, è riuscita a fare centro nel cuore di milioni di persone. Una recentissima indiscrezione riguarda proprio lei e, se dovesse essere vera, farebbe felice un gran numero di persone. Stando a quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, Mango potrebbe tornare a Sanremo 2026. Ma in che ruolo la vorrebbe Conti? Scopriamolo insieme.

Sanremo 2026, Angelina Mango torna all’Ariston?: La clamorosa indiscrezione

Dopo un periodo di pausa e di assenza dal mondo della musica, tre mesi fa (il 17 ottobre 2025, per essere precisi) Angelina Mango ha spiazzato tutti con il suo ritorno inaspettato, insieme a un nuovo album, il secondo, intitolato Caramè. Brani intensi e personali scritti durante la pausa che si era concessa all’apice del successo. Questo stop le ha permesso di ritrovarsi: oggi appare più focalizzata, sa cosa vuole fare e come viverlo. Non ha nascosto la sua sofferenza, trasformandola in parole e note. Molti hanno pensato a un possibile ritorno a Sanremo, ma al momento il suo nome non figura tra i big in gara. Tuttavia, Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, ha assicurato che potremmo rivederla all’Ariston: "Si è chiusa in sala prove – esattamente per due settimane, esattamente Accademia 09 – e sta preparando il suo ritorno proprio al Festival Di Sanremo. Ma attenzione, con un ruolo di super ospite e special guest".

Sarebbe il terzo grande colpo di Carlo Conti: "Dopo aver chiuso Eros Ramazzotti e i Pooh (proprio come super ospiti) adesso nel suo mazzo cala la carta vincente Angelina Mango". Parpiglia ha proseguito: "Ora che il peggio è alle spalle. Mango sta per tornare sul palco che ha fatto sì che venisse amata dall’Italia intera".

Angelina Mango, di cosa parla l’album Caramé

A ottobre, Angelina Mango ha pubblicato a sorpresa (senza alcuna promozione) il suo secondo album, Caramé. Un album sincero, spontaneo e sperimentale di Angelina, che racconta emozioni, pensieri e momenti della sua vita in un diario musicale condivisibile con tutti. Tutti i brani sono scritti e prodotti da lei, con il contributo di Giovanni Pallotti, del fratello Filippo e di altri artisti, e l’artwork riflette la vita quotidiana e artistica dell’ultimo anno. Il disco si apre con Caramé e 7up, dove emerge il desiderio di autenticità. Seguono canzoni che alternano malinconia e leggerezza, come Le scarpe slacciate e Pacco fragile, e collaborazioni intense come Ioeio con Madame e Aiaiai con Calcutta. Temi ricorrenti sono la famiglia (La vita va presa a morsi, Igloo), l’amore e l’amicizia (Come un bambino, Mylove), e l’accettazione di sé (Velo sugli occhi).

L’album si chiude con Cosicosicosicosì, una dedica della sua migliore amica, sottolineando il messaggio di resilienza: affrontare la vita e andare avanti, nonostante le difficoltà.

