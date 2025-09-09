Festival Sanremo 2026, i primi brani e Carlo Conti già in difficoltà: “Difficile scegliere”. Chi ci sarà Il conduttore e direttore artistico della 76ª edizione del Festival della canzone italiana è intervenuto al Tg1 con alcune succose anticipazioni: cosa ha detto

Mancano più di cinque mesi al via del Festival di Sanremo 2026, ma Carlo Conti è già al lavoro. Intervenuto ieri lunedì 8 settembre 2025 nell’edizione delle 20 del Tg1, il conduttore e direttore artistico della 76esima edizione della kermesse ha svelato di avere iniziato ad ascoltare e selezionare i primi brani che potrebbero essere in gara il prossimo anno. Chi salirà sul palco del Teatro Ariston? Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Carlo Conti, le anticipazioni sulle canzoni e i Big di Sanremo 2026

Risolto il ‘nodo’ della sede del Festival (Rai e il comune della città di Sanremo hanno trovato un accordo per i prossimi tre anni che manterrà la kermesse tra le mura del Teatro Ariston), per Carlo Conti è tempo di guardare al futuro. Al timone del suo secondo Sanremo consecutivo (il suo quinto in totale) dopo l’addio di Amadeus, il conduttore fiorentino ha rivelato di essersi già messo al lavoro su quella che sarà la 76esima edizione del Festival della canzone italiana. Intervenuto tramite un videomessaggio ieri lunedì 8 settembre 2025 nell’edizione delle 20 del Tg1, infatti, Conti ha svelato di avere già ascoltato i primi brani proposti dai potenziali ‘Big’ del prossimo anno: "Iniziano ad arrivarmi belle canzoni, inizio ad ascoltare tante belle proposte, sarà difficile selezionarle, lo dirò come da abitudine nell’edizione della domenica del Tg1".

Proprio come lo scorso anno, dunque, Carlo Conti sarebbe in ‘difficoltà’ nello scegliere le canzoni in gara: chi vedremo sul palco del Teatro Ariston il prossimo 24 febbraio? Stando agli ultimi rumor, tra i nomi più quotati c’è sempre quello di Tiziano Ferro, che potrebbe partecipare per la prima volta al Festival di Sanremo come concorrente dopo ben quattro ospitate (nel 2006, nel 2007, nel 2015 e nel 2020). Madame potrebbe fare il tris e prendere parte alla kermesse a due anni dall’ultima volta; lo scorso anno ha ‘vinto’ figurando tra gli autori della canzone "La Noia" di Angelina Mango. Quest’ultima potrebbe a sua volta tornare all’Ariston dopo la vittoria nel 2024, ma tra i ritorni più quotati ci sono anche quelli di Sangiovanni e Fedez.

Il nuovo regolamento di Sanremo Giovani

Nel videomessaggio andato in onda ieri al Tg1 Carlo Conti ha anche annunciato un importante cambio di regolamento per quanto riguarda Sanremo Giovani." Sono molto affezionato a questo format" ha raccontato il conduttore: "Oerché, negli anni, ha costituito un trampolino importante per la carriera di tantissimi artisti del nostro panorama musicale". Quest’anno l’età per prendere parte a Sanremo Giovani cambierà e sarà compresa tra i 16 e i 28 anni. La finale andrà in scena il 14 dicembre e vedrà sul palco due artisti di Sanremo Giovani e due cantanti provenienti da Area Sanremo.

