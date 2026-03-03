Sanremo, le canzoni più ascoltate (dopo il crollo degli stream): da Fedez a Renga, chi ha fatto flop
A pochi giorni dalla finale del Festival vinta da Sal Da Vinci si iniziano a delineare i numeri dei brani sulle piattaforme dopo il calo rispetto al 2025
Non ha raggiunto i numeri dello scorso anno, ma il Festival di Sanremo di Carlo Conti è stato un altro successo. L’ultima edizione guidata dal conduttore toscano (che passerà il testimone a Stefano De Martino nel 2027), infatti, si è confermata con ottimi ascolti, anche se è balzato all’occhio un leggero calo. Un ribasso più evidente lo si è però potuto notare sulle piattaforme streaming, dove molti brani in gara alla kermesse hanno stentato a decollare, soprattutto se paragonati a quelli del 2025. Scopriamo tutti i numeri del dettaglio.
Sanremo 2026, il crollo negli ascolti sulle piattaforme streaming
Prima ancora di siparietti, vestiti, super-ospiti e polemiche, il Festival di Sanremo è ovviamente musica. Ecco perché, nonostante gli ottimi ascolti registrati dalla finale della 76esima edizione della kermesse condotta da Carlo Conti, era scattato l’allarme sulle piattaforme streaming, dove i brani in gara non ‘performavano’ come lo scorso anno. Nelle prime 24 ore dopo la pubblicazione le canzoni di Sanremo 2025 avevano raccolto addirittura 25 milioni di stream totali, mentre quest’anno si sono fermate a 17 milioni (-32%), nessuna delle quali oltre il milione di ascolti. L’allarme è rientrato in settimana, quando tutti (o quasi) – da Fedez & Masini a Sal Da Vinci fino ad Arisa – hanno iniziato a macinare numeri su Spotify e tutte le altre piattaforme.
Le canzoni più ascoltate del Festival di Sanremo: sorprese e flop
Archiviato il ‘crollo’ delle prime ore di Festival e a pochi giorni dalla finalissima che ha visto il trionfo di Sal Da Vinci, dunque, chi è il ‘vincitore’ di Sanremo 2026 a livello di ascolti? A sorpresa (ma non troppo) guida la classifica Samurai Jay che, oltre ad avere fatto parlare di sé per il Festival con Belén Rodríguez, è volato a 5 milioni di stream su Spotify con la sua ‘Ossessione’. Seguono Sayf, Ditonellapiaga, il vincitore Sal Da Vinci e Fedez & Masini, che hanno sfondato la parete dei 4 milioni. Benissimo anche Luchè, Nayt e Fulminacci, tutti oltre i 3 milioni e mezzo di ascolti. Deludono invece Patty Pravo, ancora sotto il milione di stream, e Francesco Renga, appena sopra. Questi i 5 brani più ascoltati su Spotify a oggi martedì 3 marzo 2026:
- Samurai Jay – Ossessione
- Sayf – Tu mi piaci tanto
- Ditonellapiagas – Che fastidio!
- Sal Da Vinci – Per sempre sì
- Fedez e Marco Masini – Male necessario
