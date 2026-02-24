Sanremo 2026, i cachet milionari di Conti e Pausini: quanto guadagnano ospiti e cantanti Dai 500mila euro del direttore artistico ai 75mila di rimborso spese per i big in gara: tutti gli stipendi del Festival.

Mentre si sta per alzare il sipario sul 76esimo Festival di Sanremo, cresce l’interesse per quello che succede dietro le quinte e, come ogni anno, il pubblico si chiede quanto guadagnino i protagonisti della kermesse. La curiosità sui compensi dei conduttori, ospiti e big in gara, si ripresenta puntuale ogni volta che il Festival va in scena e, sebbene la Rai non pubblichi ufficialmente i cachet, tra indicazioni delle passate edizioni e varie indiscrezioni, è possibile tracciare una mappa dei guadagni che ruotano attorno allo show più seguito d’Italia.

E se il regolamento di Sanremo prevede la partecipazione alle spese da parte di artisti e case discografiche, la Rai ha la facoltà di elargire contributi per sostenere questi ultimi e tutta la macchina organizzativa, costi che rientrano alla grande se si pensa che solo nel 2025 la pubblicità durante l’evento ha fatto incassare 65 milioni di euro, di fronte a un costo di 20 milioni sostenuto per l’intera kermesse. Sanremo, quindi, non solo si finanzia da solo, ma contribuisce a mantenere in piedi gran parte della Tv pubblica. Ma a conti fatti, i telespettatori si chiedono quanti di questi euro finiscano nelle tasche di Carlo Conti, Laura Pausini e intero cast.

Sanremo 2026, il re delle cifre è Carlo Conti: quanto guadagna

In qualità di conduttore e direttore artistico dell’edizione 2026 di Sanremo, Carlo Conti si conferma il protagonista con il compenso stimato più alto. Il suo cachet per l’intera edizione, infatti, si aggirerebbe tra i 500mila e 600mila euro. La cifra tiene conto non solo delle cinque serate all’Ariston ma anche dei mesi di lavoro preparatorio che precedono la manifestazione.

Laura Pausini: cachet top secret con smentite ufficiali

Al fianco di Conti, Laura Pausini è l’unica co-conduttrice fissa per tutte le serate. Sul suo compenso, però, regna il mistero. Il suo staff ha ufficialmente smentito diverse cifre circolate negli ultimi giorni e invita a non dare peso alle indiscrezioni. Tuttavia, i rumor degli addetti ai lavori la fanno avvicinare a un guadagno importante, potenzialmente comparabile a quello ricevuto in passato da ospiti fissi come Tiziano Ferro (circa 250mila euro per tutte le serate).

Co-conduttori: gettoni di presenza da variabile a internazionale

Ogni sera, accanto a Conti e Pausini, si alterneranno diversi co-conduttori come Can Yaman, Pilar Fogliati, Achille Lauro, Lillo, Irina Shayk, Giorgia Cardinaletti, Ubaldo Pantani e Nino Frassica. Secondo i dati disponibili, in anni recenti i gettoni di presenza per co-conduttori variavano da circa 25mila a 40mila euro a serata. Le personalità con richiamo internazionale come Can Yaman o Irina Shayk potrebbero ottenere compensi più alti, mentre altri protagonisti si attesterebbero nelle fasce più basse.

Ospiti vip di Sanremo 2026: cachet importanti

Oltre a Sanremo anche i super ospiti la fanno da padrone e, secondo stime passate, artisti come Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti, Alicia Keys o Andrea Bocelli potrebbero ricevere cachet singoli fino a circa 100mila euro. Queste cifre non sono ufficiali ma si basano sulle dinamiche di mercato e sui compensi pagati nei Festival recenti.

Sanremo 2026 i guadagnai dei cantanti in gara: il cachet come rimborso

Diversamente dal resto del cast di Sanremo, i cantanti in gara non percepiscono un vero e proprio cachet artistico. Per il 2026 è stato confermato che ogni artista selezionato nella sezione Big riceverà un rimborso spese di circa 75mila euro per coprire costi legati alla partecipazione (produzione, alloggio, staff, costumi ecc.). Nel caso delle Nuove Proposte, invece, il rimborso potrebbe essere inferiore, seguendo un principio simile ma tarato sulle esigenze di progetti musicali con budget più contenuti.

