Sanremo 2026, c'è già un vincitore (in radio). Sal Da Vinci, Patty Pravo e Dito nella Piega: chi trionfa e chi fa flop

In attesa di scoprire chi vincerà il Festival di Sanremo 2026, ecco quali sono le canzoni più ascoltate in questi giorni in radio e in streaming su Spotify.

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Fare un’ottima figura sul palco dell’Ariston è indubbiamente importante, ma le tante edizioni del Festival di Sanremo ci hanno dimostrato che, alla fine, non sono la vittoria o la sconfitta a determinare o meno il successo di un brano o di un artista. La kermesse sanremese è sempre un’ottima vetrina che permette ai talenti in gara di far conoscere la propria canzone al grande pubblico, ovvero il vero e unico giudice che nelle settimane successive deciderà se rendere il brano un successo in classifica o se farlo miseramente cadere nel dimenticatoio. Nell’attesa di scoprire chi vincerà il Festival di Sanremo 2026, scopriamo allora quali sono al momento le canzoni più ascoltate in radio e in streaming.

Sanremo 2026, i brani più ascoltati in radio: Ditonellapiaga conquista tutti

Dopo il primo ascolto di tutte le canzoni in gara a Sanremo 2026, le radio hanno immediatamente iniziato a riproporle nei propri palinsesti, permettendo alle persone di iniziare a familiarizzare con testo e musica, ascoltandole talvolta anche così tante volte da impararle a memoria. Indipendentemente da cosa accadrà in gara, a dominare le classifiche delle radio attualmente troviamo Ditonellapiaga con la sua Che Fastidio! seguita da Tommaso Paradiso alla sua prima partecipazione al Festival con I Romantici, dal duo Fedez e Masini con Male necessario e dall’unico e inimitabile Sal Da Vinci con Per sempre sì.

Ma ecco nel dettaglio la Top 10 dei brani più ascoltati in radio:

  1. Ditonellapiaga – Che fastidio!
  2. Tommaso Paradiso – I romantici
  3. Fedez & Marco Masini – Male necessario
  4. Sal Da Vinci – Per sempre sì
  5. Fulminacci – Stupida sfortuna
  6. J-Ax – Italia Starter Pack
  7. Malika Ayane – Animali notturni
  8. Sayf – Tu mi piaci tanto
  9. Colombre & Maria Antonietta – La felicità e basta
  10. Serena Brancale – Qui con me

Sanremo 2026, le canzoni più ascoltate in streaming

Impossibile non tenere in considerazione anche le canzoni più ascoltate in streaming, ovvero la classifica pubblicata nelle ultime ore proprio da Spotify. In questo caso, al primo posto troviamo Male necessario di Fedez e Masini, seguito da due new entry del Festival, ovvero Sayf con Tu mi piaci tanto e Nayt con il brano Prima che. Ma anche in questo caso vediamo la classifica completa dei brani più ascoltati in streaming su Spotify.

  1. Fedez & Marco Masini – Male necessario
  2. Sayf – Tu mi piaci tanto
  3. Nayt – Prima che
  4. Ditonellapiaga – Che fastidio!
  5. Luchè – Labirinto
  6. Serena Brancale – Qui con me
  7. Samurai Jay – Ossessione
  8. Fulminacci – Stupida Fortuna
  9. Tommaso Paradiso – I romantici
  10. Arisa – Magica Favola
  11. Sal Da Vinci – Per sempre sì
  12. J-Ax – Italia Starter Pack
  13. Lda & Aka 7even – Poesie Clandestine
  14. Malika Ayane – Animali notturni
  15. Chiello – Ti penso sempre
  16. Ermal Meta – Stella Stellina
  17. Levante – Sei tu
  18. Tredici Pietro – Uomo che cade
  19. Michele Bravi – Prima o poi
  20. Dargen D’Amico – AI AI
  21. Mara Sattei – Le cose che non sai di me
  22. Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
  23. Bambole di pezza – Resta con me
  24. Eddie Brock – Avvoltoi
  25. Elettra Lamborghini – Voilà
  26. Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
  27. Leo Gassmann – Naturale
  28. Francesco Renga – Il meglio di me
  29. Raf – Ora e per sempre
  30. Patty Pravo – Opera

