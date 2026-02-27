Sanremo 2026, c'è già un vincitore (in radio). Sal Da Vinci, Patty Pravo e Dito nella Piega: chi trionfa e chi fa flop In attesa di scoprire chi vincerà il Festival di Sanremo 2026, ecco quali sono le canzoni più ascoltate in questi giorni in radio e in streaming su Spotify.

Fare un’ottima figura sul palco dell’Ariston è indubbiamente importante, ma le tante edizioni del Festival di Sanremo ci hanno dimostrato che, alla fine, non sono la vittoria o la sconfitta a determinare o meno il successo di un brano o di un artista. La kermesse sanremese è sempre un’ottima vetrina che permette ai talenti in gara di far conoscere la propria canzone al grande pubblico, ovvero il vero e unico giudice che nelle settimane successive deciderà se rendere il brano un successo in classifica o se farlo miseramente cadere nel dimenticatoio. Nell’attesa di scoprire chi vincerà il Festival di Sanremo 2026, scopriamo allora quali sono al momento le canzoni più ascoltate in radio e in streaming.

Sanremo 2026, i brani più ascoltati in radio: Ditonellapiaga conquista tutti

Dopo il primo ascolto di tutte le canzoni in gara a Sanremo 2026, le radio hanno immediatamente iniziato a riproporle nei propri palinsesti, permettendo alle persone di iniziare a familiarizzare con testo e musica, ascoltandole talvolta anche così tante volte da impararle a memoria. Indipendentemente da cosa accadrà in gara, a dominare le classifiche delle radio attualmente troviamo Ditonellapiaga con la sua Che Fastidio! seguita da Tommaso Paradiso alla sua prima partecipazione al Festival con I Romantici, dal duo Fedez e Masini con Male necessario e dall’unico e inimitabile Sal Da Vinci con Per sempre sì.

Ma ecco nel dettaglio la Top 10 dei brani più ascoltati in radio:

Ditonellapiaga – Che fastidio! Tommaso Paradiso – I romantici Fedez & Marco Masini – Male necessario Sal Da Vinci – Per sempre sì Fulminacci – Stupida sfortuna J-Ax – Italia Starter Pack Malika Ayane – Animali notturni Sayf – Tu mi piaci tanto Colombre & Maria Antonietta – La felicità e basta Serena Brancale – Qui con me

Sanremo 2026, le canzoni più ascoltate in streaming

Impossibile non tenere in considerazione anche le canzoni più ascoltate in streaming, ovvero la classifica pubblicata nelle ultime ore proprio da Spotify. In questo caso, al primo posto troviamo Male necessario di Fedez e Masini, seguito da due new entry del Festival, ovvero Sayf con Tu mi piaci tanto e Nayt con il brano Prima che. Ma anche in questo caso vediamo la classifica completa dei brani più ascoltati in streaming su Spotify.

Fedez & Marco Masini – Male necessario Sayf – Tu mi piaci tanto Nayt – Prima che Ditonellapiaga – Che fastidio! Luchè – Labirinto Serena Brancale – Qui con me Samurai Jay – Ossessione Fulminacci – Stupida Fortuna Tommaso Paradiso – I romantici Arisa – Magica Favola Sal Da Vinci – Per sempre sì J-Ax – Italia Starter Pack Lda & Aka 7even – Poesie Clandestine Malika Ayane – Animali notturni Chiello – Ti penso sempre Ermal Meta – Stella Stellina Levante – Sei tu Tredici Pietro – Uomo che cade Michele Bravi – Prima o poi Dargen D’Amico – AI AI Mara Sattei – Le cose che non sai di me Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare Bambole di pezza – Resta con me Eddie Brock – Avvoltoi Elettra Lamborghini – Voilà Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta Leo Gassmann – Naturale Francesco Renga – Il meglio di me Raf – Ora e per sempre Patty Pravo – Opera

