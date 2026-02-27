Sanremo 2026, c'è già un vincitore (in radio). Sal Da Vinci, Patty Pravo e Dito nella Piega: chi trionfa e chi fa flop
In attesa di scoprire chi vincerà il Festival di Sanremo 2026, ecco quali sono le canzoni più ascoltate in questi giorni in radio e in streaming su Spotify.
Fare un’ottima figura sul palco dell’Ariston è indubbiamente importante, ma le tante edizioni del Festival di Sanremo ci hanno dimostrato che, alla fine, non sono la vittoria o la sconfitta a determinare o meno il successo di un brano o di un artista. La kermesse sanremese è sempre un’ottima vetrina che permette ai talenti in gara di far conoscere la propria canzone al grande pubblico, ovvero il vero e unico giudice che nelle settimane successive deciderà se rendere il brano un successo in classifica o se farlo miseramente cadere nel dimenticatoio. Nell’attesa di scoprire chi vincerà il Festival di Sanremo 2026, scopriamo allora quali sono al momento le canzoni più ascoltate in radio e in streaming.
Sanremo 2026, i brani più ascoltati in radio: Ditonellapiaga conquista tutti
Dopo il primo ascolto di tutte le canzoni in gara a Sanremo 2026, le radio hanno immediatamente iniziato a riproporle nei propri palinsesti, permettendo alle persone di iniziare a familiarizzare con testo e musica, ascoltandole talvolta anche così tante volte da impararle a memoria. Indipendentemente da cosa accadrà in gara, a dominare le classifiche delle radio attualmente troviamo Ditonellapiaga con la sua Che Fastidio! seguita da Tommaso Paradiso alla sua prima partecipazione al Festival con I Romantici, dal duo Fedez e Masini con Male necessario e dall’unico e inimitabile Sal Da Vinci con Per sempre sì.
Ma ecco nel dettaglio la Top 10 dei brani più ascoltati in radio:
- Ditonellapiaga – Che fastidio!
- Tommaso Paradiso – I romantici
- Fedez & Marco Masini – Male necessario
- Sal Da Vinci – Per sempre sì
- Fulminacci – Stupida sfortuna
- J-Ax – Italia Starter Pack
- Malika Ayane – Animali notturni
- Sayf – Tu mi piaci tanto
- Colombre & Maria Antonietta – La felicità e basta
- Serena Brancale – Qui con me
Sanremo 2026, le canzoni più ascoltate in streaming
Impossibile non tenere in considerazione anche le canzoni più ascoltate in streaming, ovvero la classifica pubblicata nelle ultime ore proprio da Spotify. In questo caso, al primo posto troviamo Male necessario di Fedez e Masini, seguito da due new entry del Festival, ovvero Sayf con Tu mi piaci tanto e Nayt con il brano Prima che. Ma anche in questo caso vediamo la classifica completa dei brani più ascoltati in streaming su Spotify.
- Fedez & Marco Masini – Male necessario
- Sayf – Tu mi piaci tanto
- Nayt – Prima che
- Ditonellapiaga – Che fastidio!
- Luchè – Labirinto
- Serena Brancale – Qui con me
- Samurai Jay – Ossessione
- Fulminacci – Stupida Fortuna
- Tommaso Paradiso – I romantici
- Arisa – Magica Favola
- Sal Da Vinci – Per sempre sì
- J-Ax – Italia Starter Pack
- Lda & Aka 7even – Poesie Clandestine
- Malika Ayane – Animali notturni
- Chiello – Ti penso sempre
- Ermal Meta – Stella Stellina
- Levante – Sei tu
- Tredici Pietro – Uomo che cade
- Michele Bravi – Prima o poi
- Dargen D’Amico – AI AI
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
- Bambole di pezza – Resta con me
- Eddie Brock – Avvoltoi
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
- Leo Gassmann – Naturale
- Francesco Renga – Il meglio di me
- Raf – Ora e per sempre
- Patty Pravo – Opera
