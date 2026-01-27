Sanremo 2026, ci sarà anche Belen Rodriguez con un ruolo speciale: cosa farà (e con chi) Il cast dell’attesissima kermesse sanremese inizia ufficialmente a prendere forma: tra gli ospiti anche la showgirl argentina che, per l’occasione, canterà.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Manca sempre meno all’inizio del Festival di Sanremo 2026 e, giorno dopo giorno, emergono indiscrezioni e novità sui personaggi noti che per l’occasione saliranno sul palco dell’Ariston. Dopo Laura Pausini che affiancherà Carlo Conti alla conduzione, negli ultimi giorni sono emersi anche i nomi di Sabrina Ferilli, Luca Argentero e Achille Lauro come possibili vip ospiti nel corso delle cinque serate. Ma ancora non è tutto, perché negli ultimi mesi si è parlato spesso anche dell’eventuale partecipazione di Belen Rodriguez, la quale proprio ieri è stata ufficialmente confermata dai giornalisti che hanno potuto ascoltare in anteprima le canzoni in gara: scopriamo di più.

Sanremo 2026, Belen Rodriguez partecipa al brano di Samurai Jay

Ebbene sì, lo scorso dicembre il giornalista Luca Donadoni aveva anticipato la partecipazione di Belen Rodriguez al Festival di Sanremo per tutte le cinque serate affermando: "La canzone di Samurai Jay è molto ritmata, poi però nel bel mezzo del brano spunterà lei che dirà qualcosa come ‘hey chico, vai più lento’ e a quel punto il pezzo da molto ritmato, inizierà ad andare un po’ più lento, quindi scandisce il ritmo del brano. Diciamo che è un featuring tra i due artisti".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Proprio ieri i giornalisti della Sala Stampa hanno potuto ascoltare in anteprima tutti i brani in gara ed è quindi arrivata la conferma ufficiale della presenza della showgirl argentina nella canzone di Samurai Jay. Il Corriere della Sera ha commentato il brano scrivendo: "E quando pensavamo di esserci liberati dai tormentoni latin ecco un pezzo da trenino alimentato da merengue e reggaeton. L’ossessione del titolo è una lei che sfugge, e che ha la voce della Rodriguez".

Più positivo, invece, il commento del magazine Amica: "Dopo la prima all’Ariston, il pezzo dalle sonorità rap, latine ed elettroniche, finirà dritto dritto nella playlist dei più giovani. ‘Come un’ossessione stanotte ritorni qui, al centro delle mie fantasie’. Sul palco, con il napoletano Gennaro Amatore – nome all’anagrafe del rapper classe 1998 – ci sarà per declamare una frase anche Belen Rodriguez".

Belen Rodriguez a Sanremo 2026 con Samurai Jay: cosa canterà

Dopo l’ascolto dei giornalisti, sono emersi anche dettagli in più sulla parte del brano di Samurai Jay affidata proprio alla voce di Belen Rodriguez "A volte però l’amore può essere un’ossessione, così come la musica e la vita stessa: così canta Samurai Jay in Ossessione, e se ci imbattiamo in quella forza, in quel motore che scatena tutto? ‘Tocca correre’ dice. Cassa dritta e si balla al grido di andale andale… scatta un paio di foto e poi mandamele, fammi vedere cosa indossi stasera…’ ‘Stai correndo un po’ troppo, facciamolo più lento’, dice una voce femminile sul finale: è quella di Belen che forse sarà anche all’Ariston. Energica", ha rivelato Spettacolo Mania.

Insomma, di dubbi ormai non ce ne sono davvero più: dopo la sua ultima partecipazione nel 2012, Belen Rodriguez tornerà sul palco dell’Ariston.

Potrebbe interessarti anche