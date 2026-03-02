Sanremo 2026, la battuta di Carlo Conti alla moglie fa infuriare la ballerina: "Sessualizzata per jeans da show" Dopo il chiarimento del conduttore è arrivata la replica social della ballerina: "Chiedesse scusa pure a me".

Il Festival di Sanremo 2026 si è concluso, ma le polemiche sul suo conduttore no. Ad animare ancora il dibattito sui social è la frase detta da Carlo Conti nella serata finale della kermesse quando, dopo l’esibizione di Samurai Jay con il suo corpo di ballo, si è rivolto direttamente alla moglie Francesca Vaccaro per raccomandarsi: "Senti, mogliettina mia, siccome so che ti piacciono i jeans, quel modello che aveva la signorina, non lo comprare, va bene? Grazie. È pura gelosia!". Il riferimento era al paio di pantaloni da show indossati da una ballerina, tagliati sul fondoschiena e, sebbene il presentatore toscano abbia cercato di chiarire il tono goliardico della frase, le critiche hanno infiammato il web.

Per molti le parole di Conti, accusato di maschilismo, avrebbero dovuto infastidire in primis proprio la moglie, tanto che il direttore artistico del Festival ha postato anche una storia al riguardo: "Ps. Mia moglie ha capito di quali jeans parlavo ed ha riso con me", le sue parole a corredo della foto che mostrava i pantaloni in questione con l’hashtag #leggerezza in bella mostra. Ma è stato quest’ultimo gesto a far scattare la replica infastidita della ballerina in questione, proprio quella che indossava quei jeans.

Conti sotto accusa dopo la battuta sui jeans. La replica della ballerina

La frase di Carlo Conti detta alla moglie sul paio di jeans indossati sul palco da una ballerina, detta senza troppo riflettere e sicuramente con tono goliardico, non è piaciuta a tanti. In molti hanno accusato il conduttore di Sanremo di maschilismo, e di essere il classico uomo che dice alla propria compagna cosa può o non può indossare, e tanti hanno trovato stridesse parecchio specialmente perché poco dopo sul palco dell’Ariston è stato ospitato Giulio Cecchettin per parlare di femminicidi. A voler replicare alla battuta ‘infelice’ di Conti anche la ballerina che indossava i jeans incriminati, Francesca Tana:

"A me non interessa minimamente perché non sono sorpresa. Rai= feccia dell’umanità. Ci tengo a puntualizzare che sto tizio qui di nome Carlo Conti mi ha letteralmente sessualizzata per dei pantaloni da show e, come se non bastasse, ha messo in imbarazzo la moglie palesando e minimizzando la gelosia e l’imposizione nel dirle cose può indossare e cosa no. Magari se ci pensa qualche minuto in più… che chiedesse scusa pure a me".

A questa riflessione, affidata a una storia sul suo profilo Instagram, si è aggiunta anche quella di un’altra ballerina, Claudia Laruccia, che ha tirato in ballo proprio l’ultimo post di Conti: "Mi sembra un po’ assurdo scrivere leggerezza sminuendo, ridicolizzando e postando una foto di una ballerina. Il problema non sono i jeans, il problema sono i commenti che si fanno senza pensare a come si potrebbe sentire la persona in questione. Per di più poco prima di parlare di rispetto per le donne".

