Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Sanremo 2026, le ‘Bambole di pezza’ cantano “Resta con me”: testo e significato

Le Bambole di Pezza portano a Sanremo 2026 “Resta con Me”, un brano che celebra il coraggio, la solidarietà e la forza condivisa nei momenti difficili.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Le Bambole di Pezza si preparano a calcare il palco del Teatro Ariston per Sanremo 2026 con il brano Resta con Me, un inno alla solidarietà e alla resilienza. La canzone nasce dall’esperienza personale della band, dal legame profondo tra le artiste e dalle difficoltà affrontate insieme nel corso degli anni. Attraverso il loro rock femminile, le Bambole di Pezza trasformano storie intime in un messaggio universale, capace di parlare a chiunque si trovi ad affrontare prove personali o collettive. Con questo brano, la band milanese vuole dimostrare che l’unione e il sostegno reciproco sono la chiave per superare ogni tempesta.

Il significato di Resta con Me a Sanremo 2026

Resta con Me è un brano che celebra il coraggio di restare uniti nei momenti di difficoltà. Le Bambole di Pezza raccontano che la canzone nasce da esperienze vissute in prima persona: nei periodi più complessi della loro carriera, quando qualcuno della band avrebbe potuto abbandonarle, la parola chiave è stata sempre Resta con noi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il messaggio della canzone vuole essere universale: sostenersi a vicenda permette di affrontare qualsiasi sfida e di crescere insieme. La parola scelta per rappresentare il brano, Tempesta, simboleggia le difficoltà superate e la forza che deriva dall’unione. Nel contesto attuale, segnato da incertezze e difficoltà sociali, il brano si propone come un invito a non perdere mai i legami più preziosi.

La carriera e il ritorno delle Bambole di Pezza

Le Bambole di Pezza nascono a Milano nel 2002 da un’idea della chitarrista Morgana e rapidamente si affermano come icone del punk rock italiano grazie all’album di debutto Crash Me. La loro carriera è segnata da momenti iconici, tra cui la partecipazione a serie televisive e tour europei che le hanno viste calcare importanti palchi internazionali.

Dopo una pausa, la band torna nel 2021 con una formazione rinnovata composta da Cleo alla voce, Morgana alla chitarra solista, Dani alla chitarra ritmica e cori, Kaj al basso e Xina alla batteria. Il singolo Favole (mi hai rotto il caxxo) supera i due milioni di streaming, segnando l’inizio di una nuova fase culminata con l’album Wanted nel 2025 e la firma con EMI Records Italy. Questa nuova era ha consolidato il loro stile, unendo la grinta punk a testi più maturi e riflessivi, pronti a conquistare anche il pubblico di Sanremo. Sul palco di Sanremo 2026, le Bambole di Pezza porteranno un brano che combina l’energia del rock femminile a un messaggio di sostegno reciproco e resilienza. Resta con Me non è solo una canzone, ma un invito a restare uniti nei momenti più difficili, a non arrendersi di fronte alle sfide e a valorizzare la forza della collettività.

Potrebbe interessarti anche

Tony Pitony e Francesca Fagnani

Sanremo 2026, i duetti ufficiali: sorpresa Tony Pitony, Fagnani spiazza, canta anche Renato Pozzetto

Carlo Conti, in diretta dal Tg1 ha svelato i duetti della serata cover di Sanremo 20...
Carlo Conti

Chi deve vincere il Festival di Sanremo 2026? Da Fedez ad Arisa e le alternative (sorprendenti): il sondaggio

Tra quote, pareri social e percezione del pubblico, non è semplice capire potrebbe v...
Fedez - Serena Brancale

Sanremo 2026, primo ascolto canzoni: Fedez esplode con Masini, Brancale da hit, Arisa intima. Chi farà flop

Le prime impressioni dopo le prove della 76esima edizione del Festival di Carlo Cont...
Gerry Scotti - Fabrizio Corona

Gerry Scotti risponde alle accuse di Fabrizio Corona: “Rapporti con 30 ragazze? Falsità imbarazzanti”. Poi si paragona a Sinner con De Martino

Il conduttore di Canale 5 ha risposto alle parole dell’ex Re dei paparazzi, riveland...
New Music Friday - Album in uscita il 6 febbraio 2026

New Music Friday, album in uscita il 6 febbraio 2026: Laura Pausini spazza via tutte le critiche prima di Sanremo

Dalla voce internazionale di una delle interpreti più amate della musica italiana, a...
Sanremo 2026, le canzoni in gara - significato, autori e i temi dei brani

Sanremo 2026, le canzoni in gara ai raggi X: significato, autori e i temi trattati dagli artisti

Ballad sentimentali, storie d'amore finite male, impegno sociale e nuovi linguaggi u...
Red Hot Chili Peppers

I Red Hot Chili Peppers contro Netflix, il documentario su Hillel Slovak diventa un caso: “Non c’entriamo nulla”

I componenti della band sono intervenuti attraverso i social per fare una dovuta pre...
Flea

Red Hot Chili Peppers, Flea debutta da solista con Honora: primo album e tour internazionale

Il bassista rock uscirà il prossimo 27 marzo 2026 su Nonesuch Records con il primo a...
Carlo Conti

FantaSanremo al via: iscrizioni aperte e svelate tutte le cifre (con sorpresa Fedez). Come si gioca

Oggi mercoledì 7 gennaio inizia ufficialmente il fantasy game del Festival della can...

HeyLight

Identikit del viaggiatore 2026

Pianificazione, budget e strumenti di pagamento flessibili

LEGGI

Personaggi

Maria Antonietta

Maria Antonietta
Colombre

Colombre
Paolo Carta

Paolo Carta
Marco Masini

Marco Masini

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963