Sanremo 2026, le ‘Bambole di pezza’ cantano “Resta con me”: testo e significato Le Bambole di Pezza portano a Sanremo 2026 “Resta con Me”, un brano che celebra il coraggio, la solidarietà e la forza condivisa nei momenti difficili.

Le Bambole di Pezza si preparano a calcare il palco del Teatro Ariston per Sanremo 2026 con il brano Resta con Me, un inno alla solidarietà e alla resilienza. La canzone nasce dall’esperienza personale della band, dal legame profondo tra le artiste e dalle difficoltà affrontate insieme nel corso degli anni. Attraverso il loro rock femminile, le Bambole di Pezza trasformano storie intime in un messaggio universale, capace di parlare a chiunque si trovi ad affrontare prove personali o collettive. Con questo brano, la band milanese vuole dimostrare che l’unione e il sostegno reciproco sono la chiave per superare ogni tempesta.

Il significato di Resta con Me a Sanremo 2026

Resta con Me è un brano che celebra il coraggio di restare uniti nei momenti di difficoltà. Le Bambole di Pezza raccontano che la canzone nasce da esperienze vissute in prima persona: nei periodi più complessi della loro carriera, quando qualcuno della band avrebbe potuto abbandonarle, la parola chiave è stata sempre Resta con noi.

Il messaggio della canzone vuole essere universale: sostenersi a vicenda permette di affrontare qualsiasi sfida e di crescere insieme. La parola scelta per rappresentare il brano, Tempesta, simboleggia le difficoltà superate e la forza che deriva dall’unione. Nel contesto attuale, segnato da incertezze e difficoltà sociali, il brano si propone come un invito a non perdere mai i legami più preziosi.

La carriera e il ritorno delle Bambole di Pezza

Le Bambole di Pezza nascono a Milano nel 2002 da un’idea della chitarrista Morgana e rapidamente si affermano come icone del punk rock italiano grazie all’album di debutto Crash Me. La loro carriera è segnata da momenti iconici, tra cui la partecipazione a serie televisive e tour europei che le hanno viste calcare importanti palchi internazionali.

Dopo una pausa, la band torna nel 2021 con una formazione rinnovata composta da Cleo alla voce, Morgana alla chitarra solista, Dani alla chitarra ritmica e cori, Kaj al basso e Xina alla batteria. Il singolo Favole (mi hai rotto il caxxo) supera i due milioni di streaming, segnando l’inizio di una nuova fase culminata con l’album Wanted nel 2025 e la firma con EMI Records Italy. Questa nuova era ha consolidato il loro stile, unendo la grinta punk a testi più maturi e riflessivi, pronti a conquistare anche il pubblico di Sanremo. Sul palco di Sanremo 2026, le Bambole di Pezza porteranno un brano che combina l’energia del rock femminile a un messaggio di sostegno reciproco e resilienza. Resta con Me non è solo una canzone, ma un invito a restare uniti nei momenti più difficili, a non arrendersi di fronte alle sfide e a valorizzare la forza della collettività.

