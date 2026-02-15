Sanremo 2026, le ‘Bambole di pezza’ cantano “Resta con me”: testo e significato
Le Bambole di Pezza portano a Sanremo 2026 “Resta con Me”, un brano che celebra il coraggio, la solidarietà e la forza condivisa nei momenti difficili.
Le Bambole di Pezza si preparano a calcare il palco del Teatro Ariston per Sanremo 2026 con il brano Resta con Me, un inno alla solidarietà e alla resilienza. La canzone nasce dall’esperienza personale della band, dal legame profondo tra le artiste e dalle difficoltà affrontate insieme nel corso degli anni. Attraverso il loro rock femminile, le Bambole di Pezza trasformano storie intime in un messaggio universale, capace di parlare a chiunque si trovi ad affrontare prove personali o collettive. Con questo brano, la band milanese vuole dimostrare che l’unione e il sostegno reciproco sono la chiave per superare ogni tempesta.
Il significato di Resta con Me a Sanremo 2026
Resta con Me è un brano che celebra il coraggio di restare uniti nei momenti di difficoltà. Le Bambole di Pezza raccontano che la canzone nasce da esperienze vissute in prima persona: nei periodi più complessi della loro carriera, quando qualcuno della band avrebbe potuto abbandonarle, la parola chiave è stata sempre Resta con noi.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il messaggio della canzone vuole essere universale: sostenersi a vicenda permette di affrontare qualsiasi sfida e di crescere insieme. La parola scelta per rappresentare il brano, Tempesta, simboleggia le difficoltà superate e la forza che deriva dall’unione. Nel contesto attuale, segnato da incertezze e difficoltà sociali, il brano si propone come un invito a non perdere mai i legami più preziosi.
La carriera e il ritorno delle Bambole di Pezza
Le Bambole di Pezza nascono a Milano nel 2002 da un’idea della chitarrista Morgana e rapidamente si affermano come icone del punk rock italiano grazie all’album di debutto Crash Me. La loro carriera è segnata da momenti iconici, tra cui la partecipazione a serie televisive e tour europei che le hanno viste calcare importanti palchi internazionali.
Dopo una pausa, la band torna nel 2021 con una formazione rinnovata composta da Cleo alla voce, Morgana alla chitarra solista, Dani alla chitarra ritmica e cori, Kaj al basso e Xina alla batteria. Il singolo Favole (mi hai rotto il caxxo) supera i due milioni di streaming, segnando l’inizio di una nuova fase culminata con l’album Wanted nel 2025 e la firma con EMI Records Italy. Questa nuova era ha consolidato il loro stile, unendo la grinta punk a testi più maturi e riflessivi, pronti a conquistare anche il pubblico di Sanremo. Sul palco di Sanremo 2026, le Bambole di Pezza porteranno un brano che combina l’energia del rock femminile a un messaggio di sostegno reciproco e resilienza. Resta con Me non è solo una canzone, ma un invito a restare uniti nei momenti più difficili, a non arrendersi di fronte alle sfide e a valorizzare la forza della collettività.
Potrebbe interessarti anche
Sanremo 2026, i duetti ufficiali: sorpresa Tony Pitony, Fagnani spiazza, canta anche Renato Pozzetto
Carlo Conti, in diretta dal Tg1 ha svelato i duetti della serata cover di Sanremo 20...
Chi deve vincere il Festival di Sanremo 2026? Da Fedez ad Arisa e le alternative (sorprendenti): il sondaggio
Tra quote, pareri social e percezione del pubblico, non è semplice capire potrebbe v...
Sanremo 2026, primo ascolto canzoni: Fedez esplode con Masini, Brancale da hit, Arisa intima. Chi farà flop
Le prime impressioni dopo le prove della 76esima edizione del Festival di Carlo Cont...
Gerry Scotti risponde alle accuse di Fabrizio Corona: “Rapporti con 30 ragazze? Falsità imbarazzanti”. Poi si paragona a Sinner con De Martino
Il conduttore di Canale 5 ha risposto alle parole dell’ex Re dei paparazzi, riveland...
New Music Friday, album in uscita il 6 febbraio 2026: Laura Pausini spazza via tutte le critiche prima di Sanremo
Dalla voce internazionale di una delle interpreti più amate della musica italiana, a...
Sanremo 2026, le canzoni in gara ai raggi X: significato, autori e i temi trattati dagli artisti
Ballad sentimentali, storie d'amore finite male, impegno sociale e nuovi linguaggi u...
I Red Hot Chili Peppers contro Netflix, il documentario su Hillel Slovak diventa un caso: “Non c’entriamo nulla”
I componenti della band sono intervenuti attraverso i social per fare una dovuta pre...
Red Hot Chili Peppers, Flea debutta da solista con Honora: primo album e tour internazionale
Il bassista rock uscirà il prossimo 27 marzo 2026 su Nonesuch Records con il primo a...