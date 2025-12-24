Sanremo 2026, da Ballando sfumano le chance per Delugu, Fialdini e D'Urso: spazio a Belen, ma non come conduttrice Il Festival di Sanremo continua a far parlare di sé, tra ipotesi che sfumano, nomi che escono di scena e altri che sottotraccia iniziano a farsi spazio in un ruolo speciale.

Attorno a Sanremo 2026 il rumore di fondo comincia a farsi più intenso. Anzi, con il passare dei mesi sembra farsi sempre più fitto, alimentato da indiscrezioni e voci su chi sarà a co-condurre la Kermesse accanto al direttore artistico. È un gioco che Carlo Conti conosce bene e forse ama fare, consapevole che mantenere alta l’attenzione sul Festival è parte integrante del percorso che porta fino alla settimana dell’Ariston.

Il nodo delle co-conduttrici e il trionfo a Ballando con le stelle

In questa fase, più che di certezze, si parla chiaramente di sensazioni e di ipotesi. Ma non sorprende che il direttore artistico lasci filtrare le voci più diverse, senza affrettarsi a smentire o confermare. Tra gli argomenti più discussi c’è sicuramente quello legato alle figure femminili che potrebbero affiancare Conti sul palco. Per giorni si è parlato di una possibile scelta corale, con Andrea Delogu, Francesca Fialdini e Barbara D’Urso indicate come nomi forti per la co-conduzione. Un’ipotesi che ha subito acceso il dibattito, soprattutto per la presenza di D’Urso, da tempo al centro di voci su un possibile approdo all’Ariston mai realmente concretizzato. Tutti sembravano convinti da questa possibilità. Poi sono iniziati i dubbi quando una delle protagoniste inizia a prendere le distanze, cambiando inevitabilmente l’intero scenario.

L’ammissione di Andrea Delogu

Intervenendo a La Volta Buona, Delogu ha chiarito che di una sua co-conduzione non le risulta affatto. Chiarendo alla padrona di casa Caterina Balivo che è assolutamente onesta e sincera, e che se così dovesse essere non esiterà a dirglielo subito. A quel punto ci si è chiesti, se lei, per giunta la vincitrice, non sarà nel Festival, le possibilità si riducono drasticamente anche per Francesca Fialdini e Barbara D’Urso. Il quadro diventa sempre più incerto, e Carlo Conti sembra intenzionato a non sciogliere il nodo troppo presto, lasciando che il mistero continui a fare il suo lavoro.

Sanremo 2026: il coinvolgimento di Belen Rodriguez

Mentre alcune piste sembrano raffreddarsi, un altro nome ha iniziato a circolare con sempre maggiore insistenza, cambiando il focus del racconto. Parliamo di Belén Rodríguez, da settimane teoricamente in lizza come co-conduttrice per la kermesse, Sembra però che potremmo vederla in un ruolo diverso da quello fino ad ora pensato, addirittura laterale. La sua partecipazione a Sanremo 2026 sarebbe legata a un momento preciso, inserito all’interno dell’esibizione di Samurai Jay. Un’apparizione breve, costruita attorno a una sola frase, "Ehi Chico vai un po’ più lento".

