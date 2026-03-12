Sanremo 2026, ascolti post Festival con ribaltone: Sal Da Vinci supera Sayf, ma la vera sorpresa è una donna A oltre una settimana dalla fine della kermesse, le classifiche di radio, streaming e vendite continuano a smentire il podio finale. Ecco chi la spunta nelle varie categorie.

Archiviato da oltre una settimana il Festival, le classifiche di radio, streaming e vendite ribaltano i nettamente i verdetti dell’Ariston. Sal Da Vinci, dopo la vittoria a sorpresa, domina soltanto su una piattaforma (molto nota), mentre Ditonellapiaga si prende la rivincita portandosi a casa un primato importantissimo. E anche Samurai Jay non scherza. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Sanremo 2026, il ribaltone negli ascolti dopo il Festival

La prima, grande sorpresa del dopo Festival riguarda un cantante che all’Ariston si è piazzato soltanto 17esimo. Si tratta di Samurai Jay, rapper napoletano che con il brano "Ossessione" guida la Top 50 di Spotify con oltre 1 milione di ascolti, il doppio di Sayf (secondo) e Sal Da Vinci (terzo). Come se non bastasse, "Ossessione" è anche prima su Apple Music, dove scalza Sayf e Ditonellapiaga, ed è in vetta alla classifica FIMI dei singoli più venduti, con un balzo di quattro posizioni nell’ultima settimana. Un exploit che racconta bene quanto le classifiche dell’Ariston possano divergere dai gusti reali del pubblico.

Ditonellapiaga padrona delle radio

Se Samurai Jay domina lo streaming e le vendite, in radio c’è invece una sola regina: Ditonellapiaga. Secondo la classifica Ear One, "Che fastidio!" è il brano più trasmesso dalle emittenti italiane, in testa fin dalla prima esibizione con quasi 5.000 passaggi e oltre 100 milioni di ascolti stimati. Un risultato che conferma come il terzo posto in classifica non le abbia davvero reso giustizia.

Al secondo posto in radio c’è invece Sayf, con "Tu mi piaci tanto", seguito da "I romantici" di Tommaso Paradiso, brano che aveva chiuso soltanto decimo in finale ma che continua ad andare forte. Appena sotto si attesta il vincitore Sal Da Vinci, con "Per sempre sì", mentre Fedez e Marco Masini con "Male necessario" completano la top 5.

Sal Da Vinci domina su YouTube

Infine su YouTube il discorso cambia ancora. La performance di Sal Da Vinci nella prima serata del Festival è il video più visto con quasi 5 milioni di visualizzazioni. Mentre al secondo posto si piazza a sorpresa Arisa con "Magica favola". Ma la vera sorpresa di YouTube è la coppia LDA e Aka7even: arrivati all’11° posto in finale con "Poesie clandestine", si trovano ora al quarto posto tra le performance più viste. Un risultato che suggerisce un pubblico giovane e fedele, che continua a premiare i suoi idoli a dispetto di tutto e di tutto. E ben oltre la settimana ‘calda’ del Festival di Sanremo.

