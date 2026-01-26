Sanremo 2026, arrivano (finalmente) le star: Sabrina Ferilli, Luca Argentero e Achille Lauro. Cosa faranno I tre super ospiti tornano all'Ariston per delle esibizioni inedite ed emozionanti: dal duetto con Laura Pausini a quello con Tommaso Paradiso.

A meno di un mese dall’inizio del 76esimo Festival di Sanremo, il parterre di ospiti che salirà sul palco dell’Ariston inizia a delinearsi. Oltre alla confermatissima Laura Pausini, accanto a Carlo Conti nella conduzione di tutte e cinque le serate della kermesse, sappiamo che ci sarà anche Max Pezzali, mentre al timone del DopoFestival vedremo Nicola Savino. Sul resto dei super ospiti presenti alla manifestazione canora è tutto ancora top secret, anche se i rumor vedono volti come Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Michael Bublé e i Pooh, tornare nella città ligure per una nuova incursione sanremese. C’è però chi è certo della presenza di altri vip all’Ariston, come Vanity Fair, che parla del ritorno sul palco di Sabrina Ferilli, Luca Argentero e perfino Achille Lauro. I tre potrebbero essere protagonisti di momenti imperdibili, con duetti inediti ad alto tasso di emozione.

Sabrina Ferilli, Luca Argentero e Achille Lauro sbarcano a Sanremo (di nuovo): ecco cosa faranno i tre vip

Stando alle parole di Santo Pirrotta nella newsletter Celebrity Watch di Vanity Fair, ci sarebbe ben tre super ospiti pronti a sbarcare a Sanremo 2026. Si tratta di Sabrina Ferilli, Achille Lauro e Luca Argentero. La prima, già sul palco dell’Ariston nel 2022 accanto ad Amadeus, potrebbe tornare nella quarta serata, quella dedicata a cover e duetti. L’attrice, reduce dall’enorme successo avuto con la serie A testa alta, secondo le indiscrezioni sarà protagonista di un momento magico con Tommaso Paradiso, artista in gara con il brano I romantici.

Per quanto riguarda Achille Lauro, per la quarta volta in gara lo scorso anno con Incoscienti giovani, dovrebbe tornare al Festival per un duetto speciale con Laura Pausini. La voce de la Solitudine, nella sua nuova veste di co-conduttrice, avrebbe chiamato il cantante per esibirsi con lei sulle note di 16 marzo, brano presente nell’album Io Canto 2. Infine, Luca Argentero, già a Sanremo nel 2015 come ospite, tornerà all’Ariston in qualità di ambasciatore della fiction italiana nel mondo.

