Sanremo 2026, l’arma segreta di Fedez: chi è il coach (famoso) che lo affiancherà al Festival
Per prepararsi al meglio in vista del Festival della canzone italiana il rapper ha scelto l’ex insegnante e vocal coach di Amici Luca Jurman: perché
Sanremo 2026 si avvicina e per i ‘Big’ in gara è tempo di prepararsi al debutto sul palco del teatro Ariston. Dopo le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, infatti, i riflettori dell’Italia saranno puntati sulla 76esima edizione del Festival della canzone italiana, condotto da Carlo Conti. Tra i favoriti per la vittoria finale c’è anche Fedez, che parteciperà insieme a Marco Masini. Dietro le quinte, però, ci sarà un’altra figura ben nota nel mondo della musica italiana ad aiutarlo. Scopriamo di chi si tratta e tutti i dettagli.
Sanremo 2026, il nuovo vocal coach di Fedez: la sua scelta
Il countdown segna -21 giorni, dopodiché sarà ufficialmente tempo di Sanremo 2026. In scena dal 24 al 28 febbraio, infatti, la 76esima edizione del Festival della canzone italiana promette scintille tra esordi e grandi ritorni. Tra i ‘Big’ più attesi c’è sicuramente Fedez, dato tra i favoriti secondo le quote dei bookmaker insieme a Tommaso Paradiso (anche e soprattutto dopo il primo ascolto dei brani). Il rapper milanese consoliderà il suo sodalizio artistico con Marco Masini (con il quale lo scorso anno si esibì nella serata delle cover e dei duetti) e canterà ‘Male necessario’. Ad affiancarlo in vista del debutto sul palco del teatro Ariston, invece, ci sarà un altro volto noto nel panorama musicale italiano. Fedez, infatti, ha deciso di prepararsi a Sanremo con l’aiuto di Luca Jurman, vocal coach salito alla ribalta come insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi. A svelarlo è stato lo stesso rapper, che sui social ha postato una foto insieme a Jurman e un video dei loro ‘allenamenti’ (letteralmente, cantando su un tapis roulant) per arrivare al meglio al Festival.
Chi è Luca Jurman: da Amici all’incontro con Fedez e la collaborazione
Milanese classe 1967, dopo gli studi al Conservatorio e negli Stati Uniti Luca Jurman ha esordito nel mondo dello spettacolo e della televisione negli anni Novanta. Dopo avere aperto la sua scuola di canto è salito alla ribalta nel 2007 ad Amici di Maria De Filippi, dove ha ricoperto il ruolo di professore di canto fino al 2011. Tra i suoi allievi più famosi ci sono alcuni vincitori di spicco del talent show come Alessandra Amoroso, Marco Carta o Valerio Scanu. Dopo l’esperienza alla corte di Maria De Filippi, tuttavia, il vocal coach ha fatto parlare di sé soprattutto per le critiche ad Amici, che ha più volte attaccato e anche commentato in diretta. Poco più di due mesi fa Jurman è stato ospite di Pulp Podcast, il podcast condotto da Fedez e Mr. Marra. In quell’occasione è nata la collaborazione col rapper, al quale il vocal coach ha proposto di lavorare insieme. Fedez, a quanto pare, ha colto la palla al balzo in vista del Festival di Sanremo 2026.
