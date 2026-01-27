Trova nel Magazine
Sanremo 2026, Arisa al Festival con ‘Magica favola’: significato e testo del brano

La cantante torna sul palco dell’Ariston per l’ottava volta e lo fa con una canzone intima e introspettiva che potrebbe avere le carte per conquistare tutti.

Debora Manzoli

Si avvicina sempre di più l’inizio del Festival di Sanremo 2026, e mentre le varie voci, le indiscrezioni e i rumors continuano a muoversi tra i corridoi dell’Ariston, i 30 Big in gara sono già alle prese con le prove generali dei brani che presenteranno al pubblico durante la kermesse di febbraio. Tra questi anche Arisa, arrivata ormai alla sua ottava partecipazione al Festival, pronta a tornare con il brano Magica favola scritto con l’ex fidanzato Giuseppe Anastasi, già autore di grandissimi successi della stessa Arisa e di altri noti cantanti italiani. Scopriamo qualche dettaglio in più proprio su questo brano e sul suo significato.

Sanremo 2026, Arisa canta ‘Magica favola’: il significato del brano

Se per conoscere il testo integrale del brano Magica favola occorrerà aspettare ancora un po’, possiamo però già rivelare qualche dettaglio su quello che sarà invece il significato della canzone che Arisa porterà sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2026. La cantante ha infatti descritto Magica favola come "il racconto di una vita che si evolve e in cui cambiano delle cose. A un certo punto però ritrovo l’ingenuità di una bambina e ritorna l’innocenza infantile".

"Mi ha fatto pensare che fosse la canzone giusta da portare a Sanremo perché sono arrivata in un momento in cui volevo fare un bilancio e lo volevo raccontare alle persone che mi hanno sempre supportata e al pubblico", ha quindi aggiunto Arisa nel corso di un’intervista. Secondo la cantante, l’intero spirito del brano potrebbe essere riassunto con due sole e semplici parole: Romantico disordine. "Mi piace come espressione perché io sono una tipa un po’ caotica disordinata, ma non mi faccio colpe. Secondo me c’è del romanticismo e della poesia anche nel disordine e nella caoticità delle persone".

Arisa al Festival di Sanremo: otto volte in gara

Ad oggi possiamo dire che Arisa è ormai una veterana del palco dell’Ariston, dopo avervi partecipato molte volte in gara e aver debuttato anche come co-conduttrice. Tutto è iniziato nel 2009 con il brano Sincerità e la vittoria della categoria "Nuove Proposte". Arisa è poi tornata in gara tra i Big sia nel 2010 che nel 2012 con i brani Malamorenò e La notte. Il 2014 è però l’anno che la cantante non scorderà mai: l’anno della vittoria del Festival di Sanremo con la canzone Controvento.

Nel 2015, Arisa debutta nuovamente all’Ariston nelle vesti di co-conduttrice, per poi tornare in gara l’anno seguente con la canzone Guardando il cielo. Il grande Festival Sanremese la vede poi tornare sia nel 2019 che nel 2021, rispettivamente con i brani Mi sento bene e Potevi fare di più. Dopo essere tornata all’Ariston anche nel 2024 come ospite, Arisa è dunque pronta a una nuova avventura anche in questo 2026.

