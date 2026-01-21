Sanremo 2026, Arisa ritenta il colpaccio: svelato l’autore (super) di 'Magica Favola'. Chi è e perché può vincere il Festival Svelato l’autore della canzone che Rosalba porterà sul palco dell’Ariston durante la sua ottava partecipazione alla kermesse: ecco di chi si tratta.

Manca ormai poco più di un mese all’inizio del Festival di Sanremo 2026, che tra i suoi Big in gara quest’anno vede il grande ritorno di Arisa. La cantante è già salita sul palco dell’Ariston per ben sette volte, proponendo brani che hanno poi ottenuto un grande successo: merito indubbiamente della sua splendida voce, ma anche degli autori che hanno scritto testi degni di rimanere nella memoria delle persone. E, parlando proprio di questo, nelle ultime ore è stato svelato l’autore di Magica Favola, il brano che Arisa porterà a Sanremo il prossimo febbraio: un vero e proprio jolly che potrebbe portare la cantante all’ennesimo colpaccio musicale. Scopriamo di più.

Sanremo 2026, chi è l’autore del brano di Arisa

Al Festival di Sanremo 2026, l’iconica Arisa parteciperà con il brano Magica Favola, un singolo che, come rivelato proprio dalla stessa cantante durante la presentazione, racconta una vita in cambiamento ed evoluzione, durante la quale è sempre possibile ritrovare quell’ingenuità infantile che tendiamo a perdere con la crescita. Nelle ultime ore è stato ufficialmente svelato l’autore del brano, che per Arisa rappresenta ormai un vero e proprio Jolly.

"Arisa torna a Sanremo con un brano scritto dal suo storico ex. Si intitola Magica Favola il brano con cui Arisa farà il suo ritorno al Festival. Tra gli autori del brano, oltre a Rosalba Pippa, vero nome dell’artista, figura anche Giuseppe Anastasi, suo ex fidanzato ora sposato con la cantante Carlotta. Una relazione quella con la cantante di Sincerità finita da anni, ma che proseguirà artisticamente dopo i successi di La Notte e Controvento", scrive Giuseppe Candela nella sua rubrica C’è Chi Dice sul settimanale Chi.

Arisa, i brani scritti dall’ex Giuseppe Anastasi

Nonostante la relazione tra i due sia finita da tempo, Arisa e Giuseppe Anastasi hanno continuato a collaborare dando vita a brani di grandissimo successo. Tra questi ricordiamo proprio le canzoni portate da Arisa nelle diverse partecipazioni al Festival di Sanremo: Sincerità, Malamoreno, La notte, Controvento e Guardando il cielo. Allo stesso tempo, Anastasi è autore anche di molti altri brani amatissimi come Il diario degli errori di Michele Bravi.

Insomma, Arisa ha proprio deciso di tornare alla grande, mettendo in campo un vero e proprio jolly che negli anni le ha permesso di ottenere ottimi risultati. La fama di questo autore e la bravura dimostrata nei successi precedenti sono indubbiamente ottime premesse anche per questo nuovo brano, che potrebbe portare Arisa, ancora una volta, nelle vette più alte delle classifiche e, perché no, anche tra i primi posti della kermesse sanremese.

