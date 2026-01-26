Tony Pitony a Sanremo 2026, la pazza idea di Fiorello (con appello a Conti): cosa succede
Oggi a La Pennicanza il conduttore Rai ha 'sponsorizzato' per il Festival un cantante che sta spopolando in rete. E non è mancato il solito collegamento con il Quirinale.
Anche questa settimana è iniziata con l’ennesima puntata irresistibile de La Pennicanza, con Fiorello e Biggio scatenati tra imitazioni, stoccate e appelli inaspettati. C’è stato il solito collegamento del lunedì con il Presidente Mattarella, e una proposta insolita per il direttore artistico di Sanremo Carlo Conti. E poi è arrivato un videomessaggio commosso da Checco Zalone inviato al conduttore del programma. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della puntata.
Fiorello, l’appello a Carlo Conti per Sanremo 2026
La puntata di oggi de La Pennicanza si è aperta con la chiamata di rito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al momento molto preso dagli Australian Open di tennis. "Volevamo sapere, io e i corazzieri, quando Musetti incontrerà Djokovic agli Australian Open", ha chiesto il Capo di Stato, "io sono un fan di Musetti, del suo proverbiale rovescio a una mano". Poi è arrivata una confessione inattesa: "Ieri ho partecipato in incognito al concerto di Renato Zero, io sono un sorcino della prima ora! Con i corazzieri cantiamo a squarcia gola tutte le sue canzoni!".
Poco dopo Fiorello è intervenuto per ‘sponsorizzare’ un nuovo fenomeno del web, il cantante Tony Pitony, che a quanto pare sta spopolando tra i giovani. "Sta per arrivare tra qualche tempo un’ondata", ha annunciato lo showman, "c’è un artista che si sta imponendo nel panorama della musica, un siciliano di Siracusa, si chiama Tony Pitony…se tu scrolli ogni due o tre reel ti compare Tony Pitony quindi gli facciamo i complimenti, e pensate che ha scritto la sigla del FantaSanremo! Io dico la mia, Conti io lo porterei sul palco! Le canzoni sono bellissime…‘Donne ricche’ secondo me è un capolavoro!".
Il videomessaggio di Checco Zalone e la polemica su Garko
A seguire, Fiorello è tornato a parlare del successo di Checco Zalone al cinema, con il suo nuovo film "Buen Camino". Durante una delle precedenti puntate, il conduttore de La Pennicanza aveva lanciato un appello per aiutare Zalone a raggiungere i 72 milioni al botteghino. "Noi abbiamo fatto una raccolta fondi per Checco Zalone", ha spiegato Fiore, "per aiutarlo ad arrivare a 72 milioni…signori è arrivato a 73 milioni, grazie a noi! Allora a questo punto direi di continuare e arrivare a 75!". E per completare il discorso, lo showman ha mostrato in diretta un video ironico inviato proprio da Zalone al suo cellulare. "Grazie Rosario, gli amici si vedono nel momento del bisogno", ha affermato il comico in tono sconsolato.
Ma nella puntata di oggi c’è stato spazio anche per una polemica finale, con protagonista (suo malgrado) Gabriel Garko. A prendere le difese dell’attore è stato proprio Fiorello. "C’è una polemica su Gabriel Garko", ha spiegato, "siccome lui (nella nuova fiction in cui recita, ndr) ha un ruolo da etero e bacia la Safroncik…tutti dicono ‘ah ma no non è credibile, si sa che è gay’". "Ma come??", ha sbottato Fiorello, e tutto lo studio gli ha dato pienamente ragione.
