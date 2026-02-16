Sanremo 2026, l'appello (commosso) di Fiorello a Celentano: “Questo Paese ha bisogno di te” Lo showman de La Pennicanza è tornato a parlare del possibile approdo del 'molleggiato' come super-ospite alla kermesse. Ma da Carlo Conti nessuna risposta. Ecco i dettagli.

Anche oggi a La Pennicanza, in onda su Rai Radio 2, si è parlato di Sanremo 2026 e del possibile annuncio di Adriano Celentano tra i super-ospiti della kermesse. Con un appello accorato a Conti, Fiorello ha chiesto di includere il ‘molleggiato’ nella lista degli invitati, ma ancora non sono pervenute risposte da parte del direttore artistico. C’è stato anche spazio per una serie complimenti sinceri rivolti ad Antonella Clerici, che sabato sera è riuscita nell’impresa di ‘battere’ Maria De Filippi e il suo C’è Posta per Te. E non è mancato un intervento di Corona piuttosto scorretto. Ecco tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, l’assist per Antonella Clerici

"È accaduta una cosa bellissima in Rai, un trionfo", ha annunciato Fiorello in apertura di puntata. "Quello che è successo in Rai vale forse più delle due medaglie della Brignone. Hai visto quello che è successo sabato? Dopo 25 anni C’è Posta per Te soccombe a un programma di Rai 1, in questo caso The Voice Kids con Antonella Clerici! Un miracolo!…Il programma di Maria De Filippi ha perso solo una volta 25 anni fa con uno bravissimo, uno showman che faceva un varietà, ‘Stasera pago io’. Da allora nessuno più è riuscito a battere Maria De Filippi".

Poco dopo, anche Papa Leone XIV ha voluto commentare la vicenda con una chiamata in diretta a La Pennicanza. "Antonella Clerici è riuscita a superare la beata Maria De Filippi", ha detto Sua Santità, "un vero miracolo! La propongo per la canonizzazione come Assuntissima Antonella Madonna delle Clerici, e le assegnerò anche una protezione, Antonella sarà prorettrice del polpettone!".

L’appello ad Adriano Celentano per Sanremo 2026

A seguire, è arrivato in studio uno scatenato Fabrizio Corona, che ha subito rassicurato tutti gli ascoltatori sulle sue condizioni di salute: "Pensavate che stessi morendo? Vuoi sapere quanti mi vorrebbero vedere morto? Tutti!". Poi la ‘rivelazione’ sconcertante: "Vi parlerò di un personaggio molto scomodo…pagherai per quello che hai fatto, per quello che sei…Corona non perdona. Il demonio in persona, Marco Liorni! Se le è fatte tutte! Non ne ha lasciata neanche una, ho le prove!!…Le tagliatelle che la moglie aveva lasciato nel frigo, se l’è fatte tutte!".

Ma il vero momento clou della puntata è arrivato quando Fiorello, quasi commosso, si è rivolo direttamente ad Adriano Celentano. "Io non so se Adriano tu stia ascoltando la radio", ha concluso lo showman, "ma Adriano il paese ha bisogno di te…io spero che tu possa rientrare nei piani di Conti".

