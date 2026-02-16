Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Sanremo 2026, l'appello (commosso) di Fiorello a Celentano: “Questo Paese ha bisogno di te”

Lo showman de La Pennicanza è tornato a parlare del possibile approdo del 'molleggiato' come super-ospite alla kermesse. Ma da Carlo Conti nessuna risposta. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Anche oggi a La Pennicanza, in onda su Rai Radio 2, si è parlato di Sanremo 2026 e del possibile annuncio di Adriano Celentano tra i super-ospiti della kermesse. Con un appello accorato a Conti, Fiorello ha chiesto di includere il ‘molleggiato’ nella lista degli invitati, ma ancora non sono pervenute risposte da parte del direttore artistico. C’è stato anche spazio per una serie complimenti sinceri rivolti ad Antonella Clerici, che sabato sera è riuscita nell’impresa di ‘battere’ Maria De Filippi e il suo C’è Posta per Te. E non è mancato un intervento di Corona piuttosto scorretto. Ecco tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, l’assist per Antonella Clerici

"È accaduta una cosa bellissima in Rai, un trionfo", ha annunciato Fiorello in apertura di puntata. "Quello che è successo in Rai vale forse più delle due medaglie della Brignone. Hai visto quello che è successo sabato? Dopo 25 anni C’è Posta per Te soccombe a un programma di Rai 1, in questo caso The Voice Kids con Antonella Clerici! Un miracolo!…Il programma di Maria De Filippi ha perso solo una volta 25 anni fa con uno bravissimo, uno showman che faceva un varietà, ‘Stasera pago io’. Da allora nessuno più è riuscito a battere Maria De Filippi".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Poco dopo, anche Papa Leone XIV ha voluto commentare la vicenda con una chiamata in diretta a La Pennicanza. "Antonella Clerici è riuscita a superare la beata Maria De Filippi", ha detto Sua Santità, "un vero miracolo! La propongo per la canonizzazione come Assuntissima Antonella Madonna delle Clerici, e le assegnerò anche una protezione, Antonella sarà prorettrice del polpettone!".

L’appello ad Adriano Celentano per Sanremo 2026

A seguire, è arrivato in studio uno scatenato Fabrizio Corona, che ha subito rassicurato tutti gli ascoltatori sulle sue condizioni di salute: "Pensavate che stessi morendo? Vuoi sapere quanti mi vorrebbero vedere morto? Tutti!". Poi la ‘rivelazione’ sconcertante: "Vi parlerò di un personaggio molto scomodo…pagherai per quello che hai fatto, per quello che sei…Corona non perdona. Il demonio in persona, Marco Liorni! Se le è fatte tutte! Non ne ha lasciata neanche una, ho le prove!!…Le tagliatelle che la moglie aveva lasciato nel frigo, se l’è fatte tutte!".

Ma il vero momento clou della puntata è arrivato quando Fiorello, quasi commosso, si è rivolo direttamente ad Adriano Celentano. "Io non so se Adriano tu stia ascoltando la radio", ha concluso lo showman, "ma Adriano il paese ha bisogno di te…io spero che tu possa rientrare nei piani di Conti".

Potrebbe interessarti anche

Rosario Fiorello e Adriano Celentano

Sanremo 2026, Fiorello annuncia Adriano Celentano e mette nei guai Carlo Conti (che non conferma)

Il conduttore de La Pennicanza ha lasciato intendere che il 'molleggiato' potrebbe a...
Rosario Fiorello e Antonella Clerici

Fiorello ‘inchioda’ Antonella Clerici in diretta a La Pennicanza: “Ecco con chi se la fa…”

Nella puntata di oggi, martedì 3 febbraio, il conduttore Rai ha chiesto l'intervento...
Carlo Conti e Laura Pausini

Sanremo 2026, la ‘rivelazione’ choc di Fiorello: “Tra Conti e Pausini qualcosa di eclatante”

Nella puntata de La Pennicanza di oggi, 5 febbraio, lo showman Rai ha rifilato stocc...
Rosario Fiorello

Sanremo 2026, Fiorello ci ricasca e fa un appello a Carlo Conti: "Prendimi", cosa bolle in pentola

Oggi a 'La Pennicanza' lo showman Rai ha proposto al conduttore della kermesse una c...
Maria De Filippi e Antonella Clerici

The Voice Kids, il trionfo storico contro Maria De Filippi: la reazione di Antonella Clerici

Antonella Clerici esulta sui social per la sorprendente vittoria di The Voice Kids c...
Rosario Fiorello e Achille Lauro

Sanremo 2026, l'affondo (velenoso) di Fiorello ad Achille Lauro: “Con lui la Rai risparmia…”

Nella puntata di oggi de La Pennicanza, il conduttore Rai ha stuzzicato Carlo Conti ...
Tony Pitony a Sanremo 2026 (grazie a Fiorello), lo spoiler sulla ‘comparsata’: “Farà ridere, il peggio possibile"

Tony Pitony a Sanremo 2026 (grazie a Fiorello), lo spoiler sulla ‘comparsata’: “Farà ridere, il peggio possibile"

Oggi l'artista fenomeno del web si è collegato in videochiamata con La Pennicanza, s...
Rosario Fiorello e Carlo Conti

Sanremo 2026, Fiorello e la 'bugia' di Carlo Conti sul no a Mediaset: la bordata in diretta

Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman di Radio Due si è 'preso gioco' d...
Rosario Fiorello e Andrea Pucci

Sanremo 2026, Fiorello ‘asfalta’ Pucci e annuncia il super-show durante il Festival: cosa farà

Nella puntata odierna de La Pennicanza, il conduttore Rai se l'è presa con il comico...

HeyLight

Identikit del viaggiatore 2026

Pianificazione, budget e strumenti di pagamento flessibili

LEGGI

Personaggi

Enrico Cremonesi

Enrico Cremonesi
Paolo Carta

Paolo Carta
Antonella Bucci

Antonella Bucci
Gabriella Perino

Gabriella Perino

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963