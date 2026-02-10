Trova nel Magazine
Sanremo 2026: Carlo Conti tinge il Festival di rosa con Irina Shayk e una star italiana, poi Tiziano Ferro super-ospite

Grandi novità per la kermesse in arrivo a febbraio: il direttore artistico porterà sul palco un’attrice molto amata e una modella internazionale.

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

A sole due settimane dal grande debutto del Festival di Sanremo 2026, emergono in questi giorni le ultime novità sul cast che affiancherà Carlo Conti sul palco dell’Ariston. Dopo Laura Pausini, Can Yaman, Achille Lauro e Lillo Petrolo, aumenta ora la quota femminile con due nuove co-conduttrici che avranno l’arduo compito di guidare l’attesissima kermesse. Parliamo della modella internazionale Irina Shayk e dell’amatissima attrice italiana Pilar Fogliati. Ma ancora non è tutto, perché poco fa Carlo Conti ha annunciato anche la presenza di Tiziano Ferro come super ospite: ecco tutti i dettagli.

Sanremo 2026, Irina Shayk e Pilar Fogliati co-conduttrici

Negli ultimi giorni è emersa qualche polemica in merito ai co-conduttori di Sanremo 2026 che, a parte Laura Pausini, erano fino ad oggi tutti uomini. In molti si sono dunque lamentati sui social di un Festival all’apparenza un po’ troppo ‘maschile’. Ebbene, il buon Carlo Conti in realtà ha pensato proprio tutto, decidendo tuttavia di lasciare un po’ di suspence e non svelare subito tutti i nomi chiamati all’appello. Solo uomini nel cast? Assolutamente no.

"Alla lista dei co-conduttori si aggiunge la modella russa Irina Shayk (serata del giovedì), fa sapere Tv Sorrisi e Canzoni che conferma la notizia di Chi sull’arrivo di Pilar Fogliati (serata del mercoledì). Eros Ramazzotti ospite nella terza serata", ha rivelato il giornalista Giuseppe Candela su X. Ecco allora che il Festival inizia a tingersi di rosa con la presenza di due co-conduttrici d’eccezione: la modella internazionale Irina Shayk, e la bella e talentuosa attrice italiana Pilar Fogliati.

Sanremo 2026, le ultime novità: Tiziano Ferro super ospite

Proprio oggi Carlo Conti ha fatto anche un altro incredibile annuncio attraverso i social: "Tiziano Ferro! Martedì 24 super-ospite a Sanremo! Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito, quindi l’appuntamento con lui e la sua musica è per martedì 24 febbraio alla prima delle serate di Sanremo 2026". Ebbene sì, dopo mille ipotesi, Tiziano Ferro approderà davvero sul palco dell’Ariston nel corso della prima serata della kermesse. Un vero e proprio colpaccio.

Nella serata di giovedì, tra gli ospiti dovrebbe esserci l’iconico Eros Ramazzotti. Mentre, secondo le ultime indiscrezioni, a rimpiazzare il comico Andrea Pucci, che ha deciso di fare un passo indietro a seguito delle minacce e degli insulti ricevuti, potrebbe esserci l’inimitabile Nino Frassica con la sua ironia senza tempo. Insomma, il cast diventa sempre più eccezionale giorno dopo giorno, e la soprese di Carlo Conti potrebbero non essere nemmeno finite qui.

