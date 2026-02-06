Sanremo 2026, Carlo Conti sceglie Andrea Pucci co-conduttore: insurrezione del pubblico Il comico milanese salirà sul palco dell’Ariston giovedì 26 febbraio per affiancare il direttore artistico nella conduzione della kermesse: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Dopo la conferma della presenza di Lillo Petrolo nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026, questa mattina il direttore artistico Carlo Conti ha annunciato che nel corso della serata di giovedì 26 febbraio a salire sul palco con lui in vesti di co-conduttore ci sarà il cabarettista milanese Andrea Pucci. Questa volta l’annuncio non è arrivato come di consueto nel corso del Tg1, ma direttamente attraverso i canali social di Carlo Conti, il quale ha condiviso un video con la simpatica telefonata fatta a Lillo e Pucci per proporre loro la partecipazione alla kermesse: ecco i dettagli.

Sanremo 2026, continuano le novità sui co-conduttori

Manca sempre meno all’inizio del Festival di Sanremo 2026 e, giorno dopo giorno, emergono grandi novità su quello che sarà il cast dell’attesissima kermesse. Ricapitolando gli annunci più recenti di Carlo Conti in merito ai co-conduttori, a salire sul palco dell’Ariston per tutte le cinque serate ci sarà l’iconica Laura Pausini, accompagnata ogni sera anche da altri artisti. In particolare, nel corso della prima serata nelle vesti di co-conduttore troveremo l’attore turco Can Yaman, mentre martedì 25 saliranno sul palco Achille Lauro e Lillo Petrolo. A questi nomi si aggiunge oggi proprio quello di Andrea Pucci, la cui presenza sarebbe prevista durante la terza serata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Andrea Pucci co-conduttore di Sanremo 2026: la reazione social

Ad annunciare la presenza di Andrea Pucci come co-conduttore della terza serata della kermesse è stato proprio Carlo Conti attraverso un simpatico video social. Un annuncio che ha immediatamente scatenato i commenti di molti utenti del web, molti dei quali particolarmente critici nei confronti di questa scelta. "Ogni annuncio è peggiore del precedente ma Pucci è davvero il punto più basso", si legge in un commento. E ancora: "Quest’anno scelte quantomeno discutibili", "Festival già da dimenticare", "Sempre col manuale Cencelli per non scontentare nessuno: il comico romano, quello del Nord… Il prossimo scommettiamo che sarà del Sud. Carlo Conti un gran para… democristiano".

Ma le critiche non finiscono qui. "Prima Laura ora Pucci, ragazzi diventa sempre più difficile voler seguire", "La strategia di Carlo è chiara. Ci butta lì gente come Pucci, così quando chiamerà i suoi amici toscani per la serata finale li acclameremo come salvatori del popolo", "Con tutto il rispetto… ma leggendo i co-conduttori di Sanremo 2026 sembra quasi una barzelletta. Lillo e Pucci? Seriamente?".

Tra i tanti commenti polemici e non particolarmente positivi, emerge però anche qualche utente a favore delle ultime scelte di Carlo Conti. "È la Meloni che ha acquistato tutti i biglietti per vedere Pucci a teatro? Oppure fuori da Twitter c’è un mondo diverso che impazzisce per lui, per Ultimo, per Il Volo e per tutti quelli che qua vengono disprezzati? Non è forse questo?", e ancora: "Pucci un grande. Fuori dal politicamente corretto e riempie i teatri. Meno male che esiste".

Potrebbe interessarti anche