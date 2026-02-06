Sanremo 2026: amore, fragilità e i disagi di oggi - I nuovi linguaggi musicali e gli ospiti del Festival. Chi sono i favoriti di quest'anno?
I testi delle canzoni parlano di temi universali e forti: le reazioni dei giornalisti sono state chiare mentre aumentano gli ospiti.
Con il conto alla rovescia ormai entrato nel vivo, il 76° Festival di Sanremo promette di essere un’edizione dai molteplici linguaggi musicali. Dal 24 al 28 febbraio il Teatro Ariston di Sanremo ospiterà 30 artisti in gara con altrettanti brani inediti, che raccontano il nostro tempo con poetiche diverse e non banali. La lista completa delle canzoni ha già fatto il giro degli addetti ai lavori e del pubblico, rivelando una gara dai colori emotivi molto vari.
Tra i titoli più attesi: Raf – "Ora e per sempre"; Tommaso Paradiso – "I romantici"; Ermal Meta – "Stella stellina"; Serena Brancale – "Qui con me"; Fedez e Marco Masini – "Male necessario". Brani d’amore a cui si accostano proposte che esplorano la fragilità umana, la trascendenza emotiva, i disagi contemporanei e perfino l’ironia, offrendo così una fotografia musicale ampia e aggiornata del Paese.
Come da tradizione, nei giorni scorsi i giornalisti accreditati hanno potuto partecipare agli ante ascolti delle canzoni nei locali Rai di Milano. Le prime reazioni sottolineano alcune costanti, mentre gli annunci della serata delle cover hanno perfino ribaltato i pronostici dei bookmaker. Intanto i nomi degli ospiti che saliranno sul palco aumentano… per scoprire tutte le novità, i possibili vincitori e le canzoni più belle, guardate il Video!
