Sanremo 2026, scatta l'allarme per stasera: “Una coppia può ritirarsi”. Interviene la Rai Un'indiscrezione social clamorosa rischia di mandare a monte la serata cover di oggi. Sarebbe il secondo smacco dopo il caso Morgan-Chiello degli ultimi giorni.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

A poche ore dall’inizio, trema la serata cover di Sanremo 2026. Dopo il caso Morgan-Chiello, che aveva agitato le acque nei giorni scorsi, arriva adesso una nuova indiscrezione destinata a tenere tutti col fiato sospeso. Un’altra coppia attesa sul palco, infatti, sarebbe a rischio ritiro a causa di fortissime divergenze interne. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della storia.

Sanremo 2026, l’indiscrezione choc sulla coppia a un passo dal ritiro

A lanciare l’allarme sui social è stata Deianira Marzano, esperta di gossip e spettacoli seguitissima su Instagram. Nelle sue storie ecco l’indiscrezione inattesa: "Tensione alla vigilia della serata cover. Una delle coppie attese sul palco starebbe discutendo da ieri per divergenze importanti, al punto da aver valutato l’ipotesi di annullare l’esibizione. L’organizzazione sarebbe intervenuta per mediare e convincerli a non rinunciare. Si lavora per evitare il forfait, ma il clima resta teso".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Come se non bastasse, poco dopo è stato un utente social anonimo ad aggiungere benzina sul fuoco. "Le voci sulla nuova coppia sono tutte vere". E Deianira ha commentato senza troppi giri di parole: "Ragazzi sto ricevendo un sacco di segnalazioni… Cosa ci potevamo aspettare da lei…". Una chiosa sibillina che orienta l’attenzione verso una figura femminile già nota alle cronache rosa, senza però fare nomi esplicitamente.

Il precedente Chiello-Morgan

Non è la prima volta che questa edizione del Festival si trova a fare i conti con tensioni tra artisti nella serata dei duetti. Il precedente più fresco riguarda Chiello e Morgan: il cantautore avrebbe dovuto esibirsi con il cantante in gara sulle note di "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco, ma pochi giorni prima dell’evento la collaborazione è saltata e Chiello duetterà stasera con Saverio Cigarini.

Morgan aveva spiegato la propria assenza parlando di una scelta quasi nobile: "Supportare un artista significa valorizzarlo, non oscurarlo. Il confronto lo penalizzava, lui stesso è stato il primo ad accorgersene". Parole che dipingevano un ritiro volontario e generoso da parte sua. Peccato che Chiello, in conferenza stampa, abbia raccontato una storia diversa: "Abbiamo fatto un po’ di prove e non ci siamo trovati, non si è creata quella alchimia artistica e quindi ho deciso di non portarlo". Alla domanda diretta se fosse stata sua la scelta, ha poi risposto senza esitazione: "Sì, così ho detto".

Insomma, il quadro che emerge è quello di una serata cover più complicata del previsto. Dopo il caso Morgan-Chiello, la nuova indiscrezione aggiunge incertezze a una situazione già delicata di suo. La Rai, stando a quanto riferito, starebbe lavorando per evitare un altro forfait dell’ultima ora. Ma non è detto che riesca nell’impresa.

Potrebbe interessarti anche