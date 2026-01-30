Sanremo 2026, l'affondo (velenoso) di Fiorello ad Achille Lauro: “Con lui la Rai risparmia…”
Nella puntata di oggi de La Pennicanza, il conduttore Rai ha stuzzicato Carlo Conti e si è scagliato contro chi lo accusava di apprezzare le rivelazioni di Corona.
Un Fiorello in versione polemica ha animato l’ennesima puntata dissacrante de La Pennicanza. Tra affondi (benevoli) al nuovo co-conduttore di Sanremo 2026, Achille Lauro, e stoccate micidiali a Corona, lo showman Rai non si è davvero risparmiato. E sul finale si è dovuto anche difendere da alcune accuse tendenziose ricevute di recente. Ecco tutti i dettagli della puntata.
Sanremo 2026, la stoccata di Fiorello ad Achille Lauro
La puntata di oggi de La Pennicanza è iniziata fortissimo, con un commento a caldo sulle ultime novità sul fronte Sanremo. "Ieri Carlo Conti si è guardato bene dal dirci la notizia che ha dato!", ha polemizzato Fiorello, riferendosi all’annuncio di Achille Lauro alla co-conduzione. Poi è arrivata la prima stoccata: "La Rai con lui risparmia sui costumi, perché Achille Lauro può mettersi gli stessi vestiti di Laura Pausini…però non può fare le cover di Mengoni, che quelle non le può fare nessuno!".
In esclusiva, Fiorello ha anche fatto sentire la "sigla personale" di Achille Lauro per Sanremo, che ha suscitato cori di apprezzamento tra il pubblico in studio. Poco dopo, si è collegato con La Pennicanza un esausto Presidente della Repubblica. "Meno male che il mio settennato sta per finire, non ne posso più", ha sbottato Mattarella, "a Milano farò quello che fanno tutti quando arrivano qui, un giretto a Montenapoleone in Lambo…l’ape in Moscova, e la sera un tavolo al Plastic, tutto rigorosamente indossando le scarpe di suola senza il calzino…".
La polemica di Fiorello su caso Corona
A seguire Fiorello si è lanciato nell’imitazione di Fabrizio Corona, proponendo uno scoop inverosimile: "Adesso vi parlo di Eleonora Daniele, non sapete niente? Perché si chiama Eleonora Daniele? Eleonora è il cognome e Daniele è il nome, e sai perché? Perché prima era un uomo! Io non ho bisogno di prove, parlo e basta!".
Ma in chiusura di puntata, lo showman Rai si è fatto stranamente serio. E ha detto la sua sul clima di (quasi) omertà che sembra circondare la vicenda Corona-Mediaset. "È ora di finirla con sta roba qua", ha sentenziato il conduttore, "questa è una roba di attualità e nessuno ne parla…discutibile ovviamente, discutibilissima. Però attenzione, voglio fare una piccola precisazione, io mi diverto a guardare Corona non per quello che dice ma per come lo dice, da personaggio di spettacolo non posso non apprezzare la teatralità di questa roba qua…poi ci sono alcune cose che non mi tornano, ti faccio un esempio, è un po’ come quando Berlusconi stava al Governo, nessuno lo votava ma intanto per 20 anni è stato là…Corona lo guardano tutti, però se poi lo dici ti avvitano! La prima cosa che io farei è denunciare, se pensi che Corona abbia detto delle falsità, denunci dopo 5 minuti!".
