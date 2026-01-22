Adriano Celentano super ospite a Sanremo 2026, il retroscena dopo le polemiche: parla la figlia I tantissimi fan che da tempo chiedo un ritorno in televisione del cantante potrebbero presto essere accontentati: ecco le ultime indiscrezioni.

Il grande Adriano Celentano, che ha da poco compiuto 88 anni, potrebbe presto tornare in televisione, magari proprio in occasione del Festival di Sanremo 2026. È questo il retroscena emerso nelle ultime ore a seguito di indiscrezioni nate dalle parole della figlia Rosita. In realtà, è da diverso tempo che i fan chiedono a gran voce un ritorno di Celentano sulle scene televisive, con la stessa Claudia Mori che si è espressa anche in maniera critica nei confronti della Rai accusandola di aver dimenticato l’eterno ‘Molleggiato’. Il Festival di Carlo Conti sarà l’occasione giusta? Scopriamo di più.

Adriano Celentano super ospite a Sanremo 2026: il retroscena

"Adriano Celentano sta preparando un ‘blitz’ a Sanremo 2026? La figlia Rosita ha rassicurato gli estimatori del Molleggiato: suo padre è in una fase di grande creatività e non esclude che presto possa tornare in pubblico. Il Festival sarà l’occasione giusta?", scrive CinguetteRai sulla piattaforma X, rilanciando un’ipotesi già emersa anche nei mesi precedenti.

Nonostante per ora non vi sia in realtà nulla di confermato, la sola idea che Celentano possa presto tornare in tv, magari proprio sul palco dell’Ariston, ha già iniziato a fomentare l’enorme entusiasmo dei fan che tempo sperano in questo. Nel caso in cui l’ipotesi dovesse effettivamente diventare realtà, rimarrebbe solo da capire come conciliare i tempi dell’iconico cantante, notoriamente molto lungo e dispersivo, con quelli del direttore artistico Carlo Conti, che come ben sappiamo ama invece la sintesi e non è intenzionato a finire ogni puntata a notte fonda.

Celentano, Claudia Mori e le polemiche contro la Rai

Già alcuni mesi fa erano emerse ipotesi sul grande ritorno di Celentano in tv, con Claudia Mori che si era espressa in prima persona, e con toni particolarmente polemici, nei confronti della Rai accusandola di aver dimenticato il cantante. La Mori, attraverso i social, aveva infatti scritto una lettera indirizzata all’Ad Rai, chiedendo risposta a un progetto da loro proposto proprio per il ritorno di Celentano in Rai. "Le scrivo perché a questo punto mi corre l’obbligo di sollecitare la sua risposta circa l’interesse o meno del ritorno di Adriano Celentano in Rai. Mesi fa ci siamo incontrati […] e io le ho presentato il lavoro di Adriano. […] Ad oggi, sono passati molti mesi, ancora nessun segnale di nessun genere da parte sua".

Immediata la risposta dell’Ad Giampaolo Rossi che aveva affermato: "La sollecitazione della signora Claudia Mori la facciamo nostra, con l’idea di costruire insieme a lui un grande omaggio, una serata speciale su Rai 1. Non ci accontentiamo del solo repertorio d’archivio, come ci viene proposto dalla signora Mori, ma vogliamo un rientro all’altezza della sua leggenda perché diventi un momento di festa per tutto il pubblico italiano". Il Festival di Sanremo 2026 sarà dunque l’occasione giusta? Chi vivrà, vedrà.

