Sanremo 2026, Achille Lauro verso il Festival (e sarà da brividi). La promessa di Carlo Conti Secondo le ultime indiscrezioni, l'artista romano potrebbe sbarcare all'Ariston per omaggiare le giovani vittime di Crans Montana. E tutto grazie a un appello social.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Achille Lauro potrebbe sbarcare al Festival di Sanremo. A dirlo è un’indiscrezione che circola ormai da ore, resa ancora più concreta da quanto anticipato in maniera esclusiva da Novella 2000. Il cantautore romano, stando alle voci, dovrebbe raggiungere Carlo Conti per un omaggio sul palco alle giovani vittime di Crans Montana. E il tutto sarebbe partito da un appello social davvero inaspettato. Vediamo di seguito tutti i dettagli della storia.

Sanremo 2026, l’indiscrezione sull’omaggio di Achille Lauro

Secondo Novella 2000, l’approdo di Achille Lauro al Festival sarebbe ormai un passo. Si era parlato già di un presunto duetto dell’artista con Laura Pausini, che quest’anno si presenterà in veste di co-conduttrice al fianco di Carlo Conti, ma stavolta la storia è diversa. Tutto sarebbe partito da un video condiviso sui social, e presto virale, girato durante i funerali dei Achille Barosi, 16enne morto nel rogo di Crans Montana. Nelle immagini vediamo la madre del ragazzo cantare uno dei brani di Lauro, "Perdutamente", in piedi di fianco alla bara del figlio. E tanto è bastato per trasformare la canzone dell’artista in un inno alla memoria di quelle vite spezzate.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Così poco dopo è partito il tam-tam social, con la richiesta che Achille salisse sul palco dell’Ariston proprio per ricordare le vittime della tragedia svizzera. Un’idea semplice ma potente, che avrebbe preso piede rapidamente, tanto da spingere anche il direttore di Novella 2000 a farsi portavoce di quell’appello. E adesso, secondo quanto riferito in maniera non ancora ufficiale, pare che Carlo Conti abbia risposto alla chiamata.

La risposta di Carlo Conti all’appello social

Il direttore artistico di Sanremo, dunque, avrebbe pronunciato quel fatidico "mi attivo" che sarebbe il preludio a un possibile sbarco di Achille all’Ariston. Ora in molti sono convinti che il cantante si lascerà volentieri coinvolgere. Anche perché subito dopo la tragedia di Crans, Lauro era stato tra i primi a dedicare un messaggio di cordoglio a tutte le vittime. "Vicino con tutto il cuore a tutti i ragazzi coinvolti e alle loro famiglie, che stanno vivendo il dolore più grande", aveva scritto sui social, parlando di "una sofferenza che tocca tutti e che sentiamo anche nostra, qualcosa che va oltre le parole e troppo grande persino da immaginare. Vi sono vicino con tutto l’amore possibile".

Se l’operazione di convincimento di Conti avrà successo, potremmo assistere presto a uno dei momenti più toccanti nella storia del Festival. E siamo certi che Achille Lauro sarà pienamente all’altezza del compito.

Potrebbe interessarti anche