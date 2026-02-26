Achille Lauro doveva presentare Fedez a Sanremo, ma non l’ha fatto: il retroscena sulla scaletta saltata (per un gossip?) Nella seconda serata del Festival di Sanremo la scaletta è cambiata: Achille Lauro avrebbe dovuto presentare Fedez, è stata Laura Pausini a farlo

All’indomani della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, emergono alcuni retroscena relativi a quanto è successo (e non è successo) sul palco dell’Ariston, che non possono che fare discutere. Uno di questi riguarda uno dei co-conduttori che ha affiancato Carlo Conti, Achille Lauro, che avrebbe dovuto presentare uno dei suoi colleghi in gara, Fedez (si esibisce in coppia con Marco Masini), ma non l’ha fatto.

A occuparsi di questo compito, come sa bene chi ha seguito la kermesse, è stata infatti Laura Pausini. Secondo quanto trapela, ci sarebbe stato infatti un cambio di scaletta all’ultimo minuto, legato forse ad alcuni problemi che erano sorti in passato tra i due.

Sanremo 2026, Achille Lauro-Fedez e il cambio di scaletta

La Rai aveva diffuso, come da prassi, il programma relativo a quanto avrebbe dovuto accadere nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo, che si è svolta ieri (aveva fatto ovviamente lo stesso anche nella prima), ma non tutto è avvenuto secondo i piani preventivati. Chi aveva avuto modo di leggere la scaletta ha infatti notato un cambiamento, che sta facendo discutere.

Il riferimento è alla presentazione di Fedez e Marco Masini, in gara con "Male Necessario, compito che spettava ad Achille Lauro, ma che è invece stato svolto da Laura Pausini. Non c’è stata alcuna spiegazione in merito alla modifica avvenuta, ma è naturale chiedersi cosa abbia spinto a procedere in questo modo. Tra le ipotesi a riguardo c’è quella relativa alla volontà di evitare di alimentare tensioni tra il co-conduttore e il rapper, che fino a qualche tempo fa erano amici (avevano anche interpretato insieme la hit estiva "Mille" con Orietta Berti), ma oggi non lo sono più. Già un anno fa, quando entrambi erano tra i concorrenti della kermesse canora, i rapporti tra loro erano ai minimi storici, con ogni probabilità a causa di un gossip che li riguarda, mai del tutto smentito dai diretti interessati.

Le prime indiscrezioni in merito alla possibile causa dell’allontanamento tra i due colleghi hanno iniziato a diffondersi in maniera piuttosto insistente un anno fa, in corrispondenza con l’ufficializzazione della separazione tra Fedez e Chiara Ferragni. C’è stato chi ha ipotizzato che l’interprete di "Perdutamente" potesse essere una delle cause all’origine della separazione dei Ferragnez: era stato infatti Fabrizio Corona già qualche tempo prima a parlare di un breve flirt tra lui e l’influencer quando lei era ancora sposata, cosa che non sarebbe andata per niente giù al rapper. Anzi, a detta dell’ex "fotografo dei vip", Chiara avrebbe parlato di quella love story al marito solo quando i due avevano ormai deciso di prendere strade diverse, modo di agire che lui avrebbe ovviamente ritenuto poco trasparente. Anzi, sapere che tutto questo sia avvenuto alle spalle da parte di qualcuno che lui non considerava solo un collega ma soprattutto un amico sarebbe stato ritenuto ancora più grave. Lauro aveva comunque provato a smorzare le voci a riguardo, definendo il gossip come "tutto montato" e frutto di una narrazione mediatica forzata, oltre a ribadire di non avere mai avuto alcuno scontro con Fedez.

Da lì, però, i due cantanti avrebbero iniziato a interrompere i loro rapporti, sia professionali sia a livello personale. Forse proprio per questo si è preferito evitare musi lunghi e possibili battute in una cornice importante come quella dell’Ariston.

