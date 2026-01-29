Sanremo 2026, blitz di Carlo Conti al TG1: "Achille Lauro co-conduttore", perché per il Festival è un colpo (doppio) L'artista romano affiancherà Conti e Laura Pausini nella conduzione della seconda serata del Festival di Sanremo 2026.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

RaiPlay

CONDIVIDI

A poco più di tre settimane dal via, Sanremo 2026 continua a svelare i suoi colpi di scena e proprio stasera uno dei nomi più chiacchierati è diventato ufficiale. Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata del Festival. L’annuncio è arrivato in modo del tutto inatteso, direttamente dal Tg1, per voce di Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della prossima edizione. Una scelta che promette di portare sul palco dell’Ariston stile, personalità e quel pizzico di imprevedibilità che da sempre accompagna l’artista romano.

Sanremo, Carlo Conti sorprende tutti al Tg1: "Achille Lauro co-conduttore"

Durante un intervento in diretta al Tg1, Carlo Conti ha deciso di scoprire una delle carte più importanti del nuovo Sanremo. Nel presentare il nome del co-conduttore, il conduttore ha speso parole di grande stima, lasciando intuire quanto creda in questa scelta:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"E’ un artista straordinario, lo scorso anno è stato grande protagonista al Festival con un suo brano, è giovane, e forse a dire di sì è stato anche un po’ incosciente…E’ Achille Lauro…"

Il ritorno di Achille Lauro al Festival di Sanremo

Per Achille Lauro non si tratta di un debutto, ma di un ritorno in grande stile. Il Festival lo ha già visto protagonista in passato, sia in gara che come presenza fissa, sempre capace di attirare attenzione e commenti. Questa volta, però, il ruolo cambia: niente competizione, ma la responsabilità di affiancare Carlo Conti e la co-conduttrice Laura Pausini al timone della seconda serata.

Subito dopo l’annuncio, il Tg1 ha dato spazio a un collegamento con il cantante romano. Lauro è apparso visibilmente felice per l’opportunità ricevuta e ha commentato con entusiasmo, lasciando però qualche punto interrogativo sul suo possibile momento musicale:

"Sono lusingato…Se canterò? E’ Carlo che comanda…Vedremo…"

Sanremo, cosa farà Achille Lauro nella seconda serata del Festival

A chiarire ogni dubbio ci ha pensato lo stesso Carlo Conti, che ha ribadito la centralità di Achille Lauro nella serata di mercoledì 25 febbraio:

"Vedremo se c’è tempo, ma di sicuro farà il co-conduttore…Quindi sarà con noi tutta la sera in questo ruolo che dall’alto della sua arte saprà fare con grande leggerezza e intelligenza…Lo ringrazio…"

Infine, parlando di come si stia preparando a questa nuova avventura televisiva, Achille Lauro ha mostrato calma e rispetto per il contesto sanremese, sottolineando il ruolo guida di Conti: "Le mie esperienze Tv sono andate molto bene, Carlo è un maestro e io starò un passo indietro…". Sanremo 2026 comincia così a prendere forma, puntando su volti capaci di far discutere e di catturare l’attenzione. E con Achille Lauro sul palco, il gossip e l’hype sono già assicurati.

Potrebbe interessarti anche