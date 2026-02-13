Sanremo 2026, 2 milioni di italiani con il Festival come suoneria: domina Olly, c'è anche Annalisa e la sorpresa Loretta Goggi Un'indagine rivela quali canzoni dell'Ariston accompagnano le telefonate degli italiani: da Arisa a Vasco Rossi, passando per successi recenti e classici intramontabili.

Il Festival di Sanremo non vive solo sul palco dell’Ariston, ma risuona (letteralmente) nelle tasche di milioni di italiani. A stabilirlo è un’indagine recentemente commissionata da Facile.it, che ha voluto scoprire quante persone portano con sé, nel corso dell’anno, la kermesse musicale come suoneria del proprio cellulare. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Sanremo 2026, la classifica degli artisti ‘nelle tasche’ degli italiani

Secondo la ricerca condotta dall’istituto EMG Different, per conto di Facile.it, ad oggi sarebbero circa 1,9 milioni gli italiani che hanno impostato un brano sanremese come suoneria del proprio cellulare. Un dato che testimonia quanto il Festival sia radicato nella cultura popolare del nostro Paese, ben oltre i confini della settimana dedicata alla gara canora.

A dominare questa particolare classifica è Olly con "Balorda nostalgia", che dopo aver conquistato il pubblico nell’ultima edizione del Festival si è guadagnato un posto d’onore nei telefonini di quasi 180.000 connazionali. Sul secondo gradino del podio, invece, troviamo Giorgia con "La cura per me", scelta da oltre 152.000 persone. Mentre la medaglia di bronzo va ad Arisa e alla sua "La Notte", brano che risale a Sanremo 2012 ma continua a convincere con più di 118.000 suonerie attive. Quattordici anni dopo, il pezzo resta amatissimo dagli italiani e dimostra una longevità straordinaria.

Quanto al resto della classifica, dal quarto al decimo posto, eccola qui al completo:

"Cuoricini" dei Coma Cose

dei "Lentamente" di Irama

"Fai Rumore" di Diodato

"Soldi" di Mahmood

"Tu con chi fai l’amore" dei The Kolors

"Sinceramente" di Annalisa

"Tuta Gold" di Mahmood.

Una menzione speciale, per l’undicesima posizione, spetta poi a Loretta Goggi con "Maledetta primavera", cantata all’Ariston nel lontano 1981.

Vasco Rossi in testa tra i ‘non vincitori’ di Sanremo

Ma le sorprese non finiscono qui. Perché l’indagine ha anche chiesto agli italiani quale canzone, tra quelle che hanno trionfato a Sanremo negli ultimi vent’anni, sceglierebbero come suoneria del proprio smartphone. La risposta è stata netta: "Zitti e buoni" dei Måneskin ha raccolto l’11% delle preferenze totali, equivalenti a quasi 4,8 milioni di persone. Dietro i Måneskin si è posizionato Francesco Gabbani con "Occidentali’s Karma", seguito da Marco Mengoni e "Due vite". Tre vittorie recenti che hanno lasciato un’impronta profonda nel cuore del pubblico.

E infine, tra le canzoni partecipanti ma non vincitrici, gli italiani non hanno avuto esitazioni: "Vita Spericolata" di Vasco Rossi domina le preferenze, nonostante fosse arrivata penultima nel 1983. A ruota seguono Colapesce Dimartino con "Musica leggerissima" (quarti nel 2021), e il bronzo è per Lucio Dalla e l’immortale "Piazza Grande", ottava classificata nel 1972.

