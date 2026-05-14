Sangiovanni rompe il silenzio: “La musica è di nuovo la mia terapia”. E i fan sperano nel nuovo album. Cosa sappiamo L'ex concorrente di Amici è tornato a farsi sentire sui social, con un video molto personale in cui ha spiegato dove era finito e a cosa sta lavorando adesso. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Sangiovanni è di nuovo in carreggiata. L’ex talentino di Amici, che dopo Sanremo 2024 si era ritirato (temporaneamente) dalle scene, è tornato a parlare con i fan attraverso un vlog condiviso su YouTube. Una confessione a cuore aperto, la sua, in cui ha deciso di raccontare come procede la scrittura delle nuove canzoni, perché era ‘sparito’ una seconda volta, e soprattutto a che punto è nel suo percorso di guarigione personale. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Sangiovanni, il ritorno online (inatteso) dopo lo stop

Il 15 febbraio 2024, poco dopo essere stato protagonista a Sanremo, Sangiovani annunciava ai fan il suo stop inaspettato. Una pausa dolorosa, che in molti avevano collegato (anche) alla rottura difficile con l’ex fidanzata Giulia Stabile. Ma a fermare il cantate era stato anche altro, dato che lui non aveva mai fatto mistero della sua lotta contro tristezza e depressione. Poi la luce era tornata l’anno scorso, il 17 marzo 2025, con il ritorno ufficiale sui social e un post estremamente toccante.

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Da allora gli appassionati hanno atteso con trepidazione il nuovo album di Sangiovanni, ma soltanto adesso l’ex concorrente di Amici ha scelto di tornare a parlare della sua musica. "Sono passato in studio qui per farmi un tatuaggio nuovo", ha raccontato in un vlog condiviso su YouTube, "volevo cogliere l’occasione per parlarvi un po’ in maniera diretta…Avete visto sicuramente che in questi giorni, settimane, mesi sono andato in studio. Sto facendo tanta musica. Volevo dirvi che mi sento bene. So che magari sono cose che avete già sentito e vi ho già detto…E poi mi avete visto sparire di nuovo. Diciamo che, a volte, la strada non è dritta. Ci sta è la vita che ti mette sempre di fronte a delle difficoltà e sicuramente ha delle imprevedibilità. Però poi ci si rialza sempre".

E ha proseguito: "L’importante è tornare sempre più forti di prima con un’energia nuova. Adesso mi sento veramente pieno di energia e non lo dico tanto per dire. Finalmente fare musica è di nuovo il mio focus principale, di nuovo la mia terapia, di nuovo la mia valvola di sfogo". Poi Sangiovanni è entrato nei dettagli, alimentando la speranza dei fan con alcune promesse precise: "Non vedo l’ora di farvi sentire tutto quello che ho da dire e spero che possiate dire anche un po’ la vostra. Alla fine. La cosa che mi manca di più di questi mesi, anni, è che tutte le parole tutti i pensieri, tutto quello che ho in testa io non sia mai riuscito fino in fondo a condividerlo con voi, perché mi è sempre mancato".

La promessa di Sangiovanni ai fan

Con grande trasporto, il cantante ha poi concluso il video con un messaggio diretto ancora una volta a chi lo ha sempre supportato: "Spero che vi possiate godere questo viaggio insieme a me e sono contento che siete ancora qui. Le mie parole continuano ancora a servire a qualcosa e ci ho messo veramente tutto il mio impegno per arrivare fino a qui e stare così. Spero che vi arrivi, spero che vi faccia del bene come ha fatto del bene a me. Perché alla fine poi anche nelle difficoltà dobbiamo sempre trovarci il lato positivo".

Guida TV

I Cesaroni - Il ritorno Canale 5 21:20

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