Sangiovanni, il ritorno dopo il buio e l’omaggio a Lucio Dalla nel nuovo album: “Ora posso dire che va tutto bene” Il cantante 23enne ex di Amici è tornato dopo un periodo di pausa dalla scene. L'annuncio del nuovo disco in un post Instagram, che ha subito scatenato i fan. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

IPA

CONDIVIDI

Dopo una pausa dalle scene, per ragioni di salute personale, Sangiovanni è pronto a ritornare con il nuovo album. "Tutto bene grazie" è il disco della rinascita, in arrivo il prossimo novembre e annunciato dal talentino ex Amici su Instagram, con il solito modo diretto e genuino di rivolgersi ai fan. Ad anticipare l’album è stata una canzone particolare, "Ti ho cercata (felicità)", omaggio a Lucio Dalla e al suo brano "Felicità". Che ha aiutato Sangiovanni a capirsi meglio in questo periodo di lontananza dai riflettori. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Sangiovanni, il nuovo album ‘Tutto bene grazie’ e l’omaggio a Lucio Dalla

Lo scorso 25 settembre è uscito un primo assaggio del nuovo lavoro di Sangiovanni. Il brano "Ti ho cercata (felicità)", primo estratto dal nuovo album "Tutto bene grazie" che uscirà il prossimo 13 novembre per Sugar. Una canzone speciale, dedicata al cantautore bolognese Lucio Dalla e in particolare al suo pezzo immortale "Felicità", con tanto di videoclip girata insieme agli amici sotto i portici di Bologna: "Il primo mattoncino, il primo capitolo, grazie per aver aspettato", ha scritto in occasione dell’uscita il cantante.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Adesso, con un altro post su Instagram, il talento 23enne emerso da Amici di Maria De Filippi ha ufficialmente raccontato ai fan l’arrivo del prossimo disco. "Come stai? Me l’avete chiesto in tanti e per tutto questo tempo avrei voluto rispondervi in maniera sincera, ma sentivo che una risposta sola non bastava", ha scritto in un lungo post corredato da foto spontanee insieme al suo cane. E ancora. "Ora posso dire che va tutto bene, grazie. Non perché la vita sia perfetta, ma perché anche se non lo è ho comunque tanta voglia di viverla. Tante volte lo si dice superficialmente, e alla maggior parte delle persone basterà questo. Per chi vuole andare in profondità, invece, ho scritto un disco".

L’album è stato scritto da Sangiovanni in collaborazione con Alessandro La Cava, e la produzione di Celo e Pietro Posani. Come si legge nelle note del disco, "racconta il presente di Sangiovanni senza cercare risposte definitive ma lasciando spazio alle domande, ai dubbi e alle contraddizioni che fanno parte del percorso di ogni persona. Le canzoni parlano di sentimenti personali che diventano universali come la paura di scegliere, la sensazione di essere in ritardo, la solitudine, ma anche il desiderio di farcela, il bisogno di condividere e il valore degli affetti".

Il significato del brano di Sangiovanni dedicato a Dalla

Come detto, il primo tassello di questo nuovo inizio per Sangiovanni è stato un brano dedicato esplicitamente a Dalla. "Ti ho cercata (felicità)" è insieme omaggio e punto di ripartenza, come l’artista ha raccontato una settimana fa in occasione della sua uscita. "Spesso mi sono chiesto dove fosse la felicità e come raggiungerla, a volte ho anche sentito che stavo percorrendo la strada giusta, ma non era così. C’è voluto molto per scoprire che non era dove credevo, ma che potevo sentirla dentro di me. Ora non ho più bisogno di cercarla né di inseguirla quando se ne va, tanto so dove posso trovarla. Voglio ripartire da qui".

La canzone, accompagnata da un video girato nel centro di Bologna, contiene il sample di "Felicità" di Lucio Dalla. E Sangiovanni ha spiegato la ragione del gesto così: "La sua musica mi è stata vicino e questa canzone in particolare mi ha aiutato a comprendere e descrivere meglio le mie emozioni. Iniziare così è un modo per dirgli grazie". Seguici su: Google Discover Fonti preferite

Potrebbe interessarti anche