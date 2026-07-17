Che fine ha fatto Sandy Marton? Dal successo di People from Ibiza all’anonimato: quando il peso della gloria diventa insostenibile Dopo il travolgente successo col brano d'esordio, il cantante di origini croate non è mai riuscito a ripetersi, né lo ha realmente voluto

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Ci sono fior fior di esponenti, nella storia della musica, che non sono riusciti a reggere la pressione del successo, soprattutto se arrivato in maniera quasi inaspettata. Un esempio sono i Knack, letteralmente schiacciati dal boom fatto da My Sharona, diventato all’alba degli anni ’80 un successo planetario. Oppure il protagonista della storia di oggi, Aleksander Marton, per tutti Sandy, nato a Zagabria nel 1959 e noto da tutto il mondo per la sua People From Ibiza, sostanzialmente l’unico suo brano che abbia davvero sfondato.

Ma che fine ha fatto Sandy Marton? Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la sua storia. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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