Sandro Giacobbe, le ultime parole in TV commoventi e il post d’addio alla moglie Marina: “Tu, l’amore mio”
Il cantautore scomparso oggi, a 75 anni, aveva raccontato la sua malattia a La Volta Buona. Poi il tenero messaggio dedicato alla compagna su Instagram. Ecco i dettagli.
Sandro Giacobbe, nella sua ultima apparizione televisiva, aveva scelto di raccontarsi con una sincerità disarmante, trasformando la propria malattia in un messaggio di coraggio e speranza. Pochi mesi prima della scomparsa, il 27 maggio 2025, era stato ospite a La Volta Buona insieme alla moglie Marina Peroni, in quella che oggi appare come una vera e propria testimonianza d’addio in diretta tv. A chiudere il cerchio, qualche settimana fa, è arrivato anche un post pieno d’amore dedicato proprio a lei: poche frasi in musica, a sigillare un legame che lo ha sostenuto fino all’ultimo. Ecco di seguito tutti i dettagli.
Sandro Giacobbe, le ultime parole a La Volta Buona
Seduto accanto a Marina nello studio di Caterina Balivo, lo scorso 27 maggio Giacobbe aveva ripercorso la diagnosi di tumore e la sua lotta contro la malattia. Un tumore aggressivo scoperto grazie a una biopsia, l’operazione, poi le metastasi, la radioterapia e una fase di apparente stabilità. E infine un nuovo peggioramento improvviso.
"Qualche mese fa la situazione è peggiorata", aveva spiegato il cantautore, raccontando come i medici gli avessero proposto la chemioterapia "perché eravamo arrivati a una situazione che non poteva più fermarsi". Lui, inizialmente contrario alla chemio, temeva di vedere stravolta la propria vita – i capelli, le energie, l’autonomia – ma poi ha cambiato prospettiva: "Ho fatto un ciclo di chemio perché la prospettiva di avere un po’ di vita in più per stare coi miei cari mi ha spinto a questa decisione. Ora siamo a cinque, ne mancano tre, sto lottando".
In quell’occasione, Giacobbe aveva raccontato come le cose "più stupide" fossero diventate improvvisamente preziose: "Fare una passeggiata, andare a trovare i nipotini, sono le piccole cose che quando stai bene non ci pensi". E aveva voluto trasformare la sua presenza in tv in un appello chiaro: "Bisogna prevenirle le cose, fate una visita in più perché vi salva. La terapia che sto facendo ha bloccato la situazione".
Il post d’addio a Marina Peroni
Accanto a Sandro Giacobbe, in quello studio, c’era Marina Peroni, compagna di vita e di musica, sposata nel 2022 dopo oltre quindici anni insieme. Era stata lei a ricordare il colpo della diagnosi e gli anni di terapie, ma anche la serenità con cui avevano deciso di non rinunciare a un viaggio subito dopo aver saputo del tumore.
Quella stessa Marina, poche settimane fa, è stata protagonista di un post condiviso sui social da Giacobbe. Una foto di coppia in cui entrambi sorridono all’obiettivo, con una didascalia che, riletta oggi, suona come un tenero addio: "Cancella i limiti, della mia vita, e se fossi la tua circostanza, per un’ora, mi accetteresti tu, adesso e ancora…tu, l’amore mio". L’ultimo saluto prima che si spegnessero le luci.
