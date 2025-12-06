Funerali Sandro Giacobbe, la richiesta speciale della famiglia e il dolore dei vip: Gianni Morandi commuove L'addio a Sandro Giacobbe tra commozione e riservatezza: la città si stringe alla famiglia, che ha condiviso una scelta significativa per l’ultimo saluto.

L’Italia ha incassato un altro brutto colpo: il cantautore Sandro Giacobbe è morto nella sua casa di Cogorno, all’età di 75 anni. Da più di dieci anni lottava contro un tumore alla prostata e adesso, migliaia di persone, si preparano a dare l’ultimo saluto alla bellissima voce italiana. La famiglia ha espresso una richiesta precisa e, intanto, nelle scorse ore, molti vip hanno voluto ricordare il cantautore con un messaggio. Particolarmente toccante, il saluto di Gianni Morandi. Di seguito, tutti i dettagli.

Funerali Sandro Giacobbe, quando e dove si terranno e la richiesta speciale della famiglia

Dopo Ornella Vanoni, un altro grande della musica ci ha lasciati. Il cantante Sandro Giacobbe, malato da anni di tumore alla prostata, è venuto a mancare all’età di 75 anni. La camera ardente sarà allestita l’8 e il 9 dicembre nella Cappella Maggiore del Seminario di Chiavari, con visite previste lunedì dalle 10:00 alle 17:00 e martedì dalle 9:00 alle 12:00. La famiglia ha espresso una richiesta precisa ovvero, quella di non inviare fiori, preferendo che eventuali offerte siano donate al reparto di Oncologia dell’Ospedale San Martino.

La benedizione si terrà l’8 dicembre alle 16:00, mentre i funerali saranno celebrati il 9 dicembre alle 15:00 nella Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto. Il cantautore lascia nel dolore la moglie Marina Peroni, la figlia adottiva Erika con il marito Luca, i figli Andrea e Alessandro con la moglie Greta e i nipoti Filippo ed Edoardo, oltre al fratello Bruno.

Morte Sandro Giacobbe, il messaggio di Gianni Morandi

Dopo la butta notizia della sua scomparsa, sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio provenienti dal mondo della musica e dalle istituzioni. Tra i messaggi più commoventi e profondi c’è quello di Gianni Morandi, che sui social ha condiviso una foto insieme a lui, scrivendo: "Caro Sandro, voglio ricordarti così, con questo sorriso e con la tua Marina al tuo fianco".

Com’è morto Sandro Giacobbe: la malattia

Come vi abbiamo già spiegato, Sandro Giacobbe è morto all’età di 75 anni a causa di una terribile malattia contro cui lottava da oltre dieci anni. Inutile dire che ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti coloro che lo conoscevano e amavano. Lo scorso maggio, il cantante aveva raccontato a Silvia Toffanin a Verissimo la sua lotta contro il tumore alla prostata, insieme alla moglie Marina Peroni, sposata l’8 ottobre 2022. In carrozzina, aveva dichiarato: "Vivo ogni giorno con intensità, mi spaventa solo lasciare chi amo". L’amore che lo circondava gli aveva dato forza fino alla fine, nonostante la malattia non gli abbia lasciato scampo.

