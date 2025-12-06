Funerali Sandro Giacobbe, la richiesta speciale della famiglia e il dolore dei vip: Gianni Morandi commuove
L'addio a Sandro Giacobbe tra commozione e riservatezza: la città si stringe alla famiglia, che ha condiviso una scelta significativa per l’ultimo saluto.
L’Italia ha incassato un altro brutto colpo: il cantautore Sandro Giacobbe è morto nella sua casa di Cogorno, all’età di 75 anni. Da più di dieci anni lottava contro un tumore alla prostata e adesso, migliaia di persone, si preparano a dare l’ultimo saluto alla bellissima voce italiana. La famiglia ha espresso una richiesta precisa e, intanto, nelle scorse ore, molti vip hanno voluto ricordare il cantautore con un messaggio. Particolarmente toccante, il saluto di Gianni Morandi. Di seguito, tutti i dettagli.
Funerali Sandro Giacobbe, quando e dove si terranno e la richiesta speciale della famiglia
Dopo Ornella Vanoni, un altro grande della musica ci ha lasciati. Il cantante Sandro Giacobbe, malato da anni di tumore alla prostata, è venuto a mancare all’età di 75 anni. La camera ardente sarà allestita l’8 e il 9 dicembre nella Cappella Maggiore del Seminario di Chiavari, con visite previste lunedì dalle 10:00 alle 17:00 e martedì dalle 9:00 alle 12:00. La famiglia ha espresso una richiesta precisa ovvero, quella di non inviare fiori, preferendo che eventuali offerte siano donate al reparto di Oncologia dell’Ospedale San Martino.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La benedizione si terrà l’8 dicembre alle 16:00, mentre i funerali saranno celebrati il 9 dicembre alle 15:00 nella Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto. Il cantautore lascia nel dolore la moglie Marina Peroni, la figlia adottiva Erika con il marito Luca, i figli Andrea e Alessandro con la moglie Greta e i nipoti Filippo ed Edoardo, oltre al fratello Bruno.
Morte Sandro Giacobbe, il messaggio di Gianni Morandi
Dopo la butta notizia della sua scomparsa, sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio provenienti dal mondo della musica e dalle istituzioni. Tra i messaggi più commoventi e profondi c’è quello di Gianni Morandi, che sui social ha condiviso una foto insieme a lui, scrivendo: "Caro Sandro, voglio ricordarti così, con questo sorriso e con la tua Marina al tuo fianco".
Com’è morto Sandro Giacobbe: la malattia
Come vi abbiamo già spiegato, Sandro Giacobbe è morto all’età di 75 anni a causa di una terribile malattia contro cui lottava da oltre dieci anni. Inutile dire che ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti coloro che lo conoscevano e amavano. Lo scorso maggio, il cantante aveva raccontato a Silvia Toffanin a Verissimo la sua lotta contro il tumore alla prostata, insieme alla moglie Marina Peroni, sposata l’8 ottobre 2022. In carrozzina, aveva dichiarato: "Vivo ogni giorno con intensità, mi spaventa solo lasciare chi amo". L’amore che lo circondava gli aveva dato forza fino alla fine, nonostante la malattia non gli abbia lasciato scampo.
Potrebbe interessarti anche
Addio Sandro Giacobbe, musica in lutto: la causa della morte e la malattia
Mondo della musica in lutto: è notizia delle ultime ore la scomparsa del noto cantan...
Morto Sandro Giacobbe, chi sono i figli Andrea e Alessandro: il dramma della malattia e cosa fanno
Il cantautore si è spento a 75 anni dopo una lunga lotta contro il tumore. Aveva avu...
Sandro Giacobbe, le ultime parole in TV commoventi e il post d’addio alla moglie Marina: “Tu, l’amore mio”
Il cantautore scomparso oggi, a 75 anni, aveva raccontato la sua malattia a La Volta...
Sandro Giacobbe, la malattia è peggiorata: “Mancano tre chemio, sto lottando”. E Balivo scoppia in lacrime
Oggi il cantautore e sua moglie, Marina Peroni, si sono presentati nel salotto de La...
Funerali Ornella Vanoni: camera ardente al Piccolo e l’addio deciso dalla cantante con ironia e largo anticipo
Milano e l'Italia intera si prepara a dare l'ultimo saluto a Ornella Vanoni, la cant...
Il Paradiso delle Signore, salta la puntata di oggi 24 novembre: perché Rai 1 cancella la soap
Cambio di programmazione per la rete ammiraglia il cui palinsesto del pomeriggio ved...
Ornella Vanoni, le ultime ore: “Se n’è andata con eleganza”. L'ultima richiesta alla donna di servizio e il malore
L'amico Mario Lavezzi ha rivelato gli ultimi istanti della cantante nella sua casa d...
Sanremo 2026, chi sono i ‘figli d’arte’ che canteranno al Festival: da Leo Gassmann al debutto di Tredici Pietro
Nella prossima kermesse sanremese si esibiranno ben tre figli di cantanti e attori f...