Sandro Giacobbe, l’addio commovente del figlio Andrea al funerale: “Il padre migliore del mondo”
L'orazione funebre per il cantautore, da poco scomparso, è stata trasmessa in diretta a La Volta Buona. Ha scelto di non parlare la moglie Marina Peroni.
L’addio a Sandro Giacobbe, celebrato oggi a Chiavari in occasione dei suoi funerali, è stato accompagnato dalle parole più semplici e insieme più potenti. Quelle del figlio Andrea, che davanti alla bara del padre ha voluto raccontare non il personaggio famoso, ma l’uomo di casa, il marito e il papà. L’orazione di Andrea è stata trasmessa in diretta a La Volta Buona, per la commozione del pubblico e della conduttrice Caterina Balivo. Mentre la moglie del cantautore scomparso, Marina Peroni, ha preferito rimanere in silenzio. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.
Sandro Giacobbe, le parole commoventi del figlio Andrea
Con la voce rotta dall’emozione, Andrea Giacobbe ha ricordato il padre Sandro durante l’orazione funebre celebrata a Chiavari nella giornata di oggi. Un discorso tenero e profondo, il suo, trasmesso in diretta da Caterina Balivo a La Volta Buona. Andrea ha rievocato innanzitutto il legame tra il padre e la madre, un rapporto che per lui è stato esempio concreto di cosa significhi amare davvero: "Un legame indissolubile che mi ha insegnato come l’amore vero sia capace di durare, trasformarsi e rafforzarsi nel tempo. E quando si parla di Sandro Giacobbe, significa parlare inevitabilmente anche di lei, perché il loro amore è stato un viaggio in cui ognuno completava l’altro".
In poche frasi, il figlio Andrea ha restituito l’immagine di un artista che, prima di tutto, ha saputo essere marito e padre: "Sandro Giacobbe è stato un padre, ed è stato il migliore del mondo, presente, affettuoso, ci ha insegnato i valori profondi. È stato un papà dolce, e con la sua sensibilità ci ha insegnato cosa significa amare veramente, e cosa voglia dire sorridere e far sorridere le persone che ami ogni giorno. Ci ha insegnato come affrontare la vita con coraggio, e non si è limitato solo ai consigli e all’infinita attenzione".
L’addio a Sandro Giacobbe e il silenzio di Marina Peroni
Al contrario del figlio Andrea, la moglie Marina Peroni ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Con il suo silenzio ha voluto forse proteggere il proprio dolore e concentrarsi su chi le stava vicino in quel momento: i figli di Sandro, i parenti, le tante persone accorse a stringersi intorno alla famiglia. Ma dopotutto, sono bastate le parole di Andrea Giacobbe a dare voce al lutto per un personaggio che ha fatto la storia della musica italiana. E se n’è andato troppo presto, seppure ‘illuminato’ dal ricordo di chi lo ha conosciuto davvero.
