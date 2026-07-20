Sandra Oh, che fine ha fatto la dottoressa Yang di Grey's Anatomy? Per il ruolo nello storico Medical Drama aveva vinto un Golden Globe e due Screen Actors come miglior attrice in una serie drammatica

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Il 20 luglio 1971 nasceva Sandra Miju Oh, attrice canadese che ha raggiunto la notorietà grazie alla partecipazione per diverse stagioni a Grey’s Anatomy. Il ruolo della dottoressa Cristina Yang le è valso un Golden Globe, due Screen Actors Award e ben cinque nomination agli Emmy. Sul piccolo schermo ha recitato anche in Killing Eve, mentre al cinema è stata diretta da registi come Patrick Stettner e dall’ex marito Alexander Payne. Ma che fine ha fatto, oggi, Sandra Oh? In quali progetti è impegnata?

Che fine ha fatto Sandra Oh: dall’esordio al successo con Grey’s Anatomy

Il debutto in televisione di Sandra Oh arriva nel 1993, mentre quattro anni dopo ha una particina in Mr. Bean – L’ultima catastrofe. Nel 1998 prende parte a Last Night, una pellicola diretta da Don McKellar nella quale interpreta Sandra, una donna che vuole suicidarsi un istante prima della fine del mondo, assieme a suo marito Duncan. Nel 2003 è Patti, la migliore amica della scrittrice Frances in Sotto il sole della Toscana di Audrey Wells. L’anno seguente l’allora marito Alexander Payne la dirigenell’acclamato Sideways – In viaggio con Jack, vincitore di un Oscar per la migliore sceneggiatura non originale. Sandra interpreta l’enologa Stephanie che intraprende una relazione sessuale e romantica con Jack, senza sapere che l’uomo si sposerà la settimana dopo.

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Il 2005 è l’anno che ufficialmente la consacra: fino al 2014 veste infatti i panni della dottoressa Cristina Yang nel medical drama Grey’s Anatomy, la serie di genere più longeva della storia della televisione. Nel frattempo continua con il suo lavoro nel cinema Nel 2006 recita al fianco di Robin Williams e Toni Colette in Una voce nella notte di Patrick Stettner, dove interpreta Anna, mentre nel 2010 è al fianco di Nicole Kidman e Aaron Eeckart in Rabbit Hole, un film drammatico diretto da John Cameron Mitchell e basato sulla pièce teatrale grazie alla quale David Lindsay-Abaire ha vinto il premio Pulitzer.

Cosa fa oggi Sandra oh?

Il 2014 vede Sandra Oh impegnata con il film Tammy, diretto da Ben Falcone, al suo debutto alla regia, sceneggiato insieme alla moglie Melissa McCarthy che è anche protagonista e coproduttrice del film. Quattro anni dopo ottiene il ruolo di Eve Polastri nella serie televisiva Killing Eve, prodotto originale della BBC America, che le conferisce un gran ritorno di popolarità e una candidatura come miglior attrice protagonista in una serie drammatica agli Emmy, diventando la prima attrice di origini asiatiche a riuscirci in questa categoria.

Dal 2021 è la voce originale di Debbie Grayson, madre di Mark Grayson nella trasposizione animata del fumetto Invincible. Tra gli ultimi film di Sandra Oh c’è Quiz Lady, pellicola del 2023 di Jessica Yu. L’attrice interpreta Jenny Yum che, con la sorella Anne, collabora per contribuire a coprire i debiti di gioco della madre. Quando l’amato cane di Anne viene rapito, le due ragazze partono per un viaggio selvaggio attraverso il paese per recuperare i soldi. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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