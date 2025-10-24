Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, chi sono gli eredi Edgardo e Rosalie: Pier Silvio Berlusconi li ha resi ricchissimi Pier Silvio Berlusconi acquista la casa dove vissero Sandra e Raimondo Vianello: un affare da 1,4 milioni di euro. A venderlo gli storici domestici filippini, loro unici eredi.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

ipa

CONDIVIDI

Un tuffo nel passato e un pizzico di nostalgia si mescolano alla notizia dell’ultimo acquisto di Pier Silvio Berlusconi. Il figlio dell’indimenticabile Silvio ha infatti comprato la casa in cui Sandra Mondaini e Raimondo Vianello hanno trascorso gli ultimi vent’anni della loro vita insieme. Non si tratta di un semplice affare immobiliare, ma di un gesto che rievoca la storia di una delle coppie più amate della televisione italiana. A vendergliela, però, non sono stati parenti o vecchi amici, bensì due persone molto speciali: i loro storici domestici, oggi unici eredi, Pedro Edgardo Magsino e Rosalie Escarez.

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Pier Silvio Berlusconi compra la loro casa a Milano

Come riportato dal Corriere della Sera, Pier Silvio Berlusconi ha sborsato 1,45 milioni di euro per acquistare l’attico appartenuto a Sandra e Raimondo. Un appartamento di pregio, distribuito su due piani e con una superficie di circa 300 metri quadrati: cinque camere da letto, altrettanti bagni, un ampio soggiorno e una sala da pranzo elegante, dove la coppia trascorse molti momenti della loro vita quotidiana lontano dai riflettori.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’acquisto è stato formalizzato dopo un acconto di 100 mila euro versato nel 2024 e una serie di assegni circolari che hanno completato la transazione. La proprietà si trova a Milano, in una zona residenziale di grande valore, e confina con un altro appartamento già in uso alla famiglia Berlusconi. Una mossa che permette così a Pier Silvio e Silvia Toffanin di ampliare ulteriormente la loro abitazione milanese. Chi immaginava di vedere la coppia Berlusconi-Toffanin aggirarsi tra le mura della celebre Casa Vianello dovrà però ricredersi. L’appartamento comprato non è quello della fiction televisiva — che veniva ricostruito in studio — ma la vera casa privata in cui Sandra e Raimondo hanno vissuto dal 1991 fino alla loro scomparsa nel 2010, a pochi mesi di distanza l’uno dall’altra.

Pedro Edgardo e Rosalie, i fedeli collaboratori diventati eredi di Sandra e Raimondo

A incassare la cifra milionaria sono stati Pedro Edgardo Magsino e Rosalie Escarez, i due collaboratori filippini che per anni hanno seguito la coppia con dedizione e affetto. Tanto da essere considerati da Sandra Mondaini come veri e propri membri della famiglia. È stata proprio lei, infatti, a designarli come unici eredi del patrimonio dei coniugi Vianello.

Non è la prima volta che Edgardo e Rosalie vendono una delle proprietà ricevute in eredità: in passato avevano già ceduto uno chalet a Crans-Montana, in Svizzera, mentre ora hanno deciso di separarsi anche dall’attico milanese. Restano comunque diversi beni da amministrare, tra cui cinque appartamenti a Milano. Oggi Rosalie si dedica a una onlus nelle Filippine, mentre Pedro, rientrato in patria, coltiva la passione per il bowling. La loro storia è una delle più belle testimonianze di riconoscenza e affetto: due persone comuni che, grazie alla fiducia e all’amore di Sandra e Raimondo, sono diventate custodi di un’eredità non solo economica, ma soprattutto umana.

Potrebbe interessarti anche