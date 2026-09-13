"Lasciateci insieme da soli e impazziamo", Sandra Bullock svela il segreto di Keanu Reeves L'attrice ha confidato qual è stato l'elemento che ha portato alla chimica tra i due sul set di speed, ma anche quel dettaglio che li rende incompatibili

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Se c’è un film che ha contribuito a lanciare la carriera di Keanu Reeves è senza dubbio Speed, pellicola action che l’ha visto recitare al fianco di Sandra Bullock. Entrambi agli inizi della propria carriera, hanno mostrato una grandissima chimica nella pellicola datata 1994, facendo anche pensare a qualcuno che sarebbe potuto nascere qualcosa (e, spoiler, per ammissione dei diretti interessati, qualcosa, per brevissimo tempo, è davvero nato). Negli ultimi anni Keanu ha assunto uno status quasi da santone zen, diventando famoso per la propria calma in qualsiasi situazione. Chi invece la calma rischia di perderla, e proprio per un particolare del carattere di Reeves, è precisamente Sandra Bullock, che ha dichiarato in un’intervista che c’è qualcosa di lui che la fa letteralmente ammattire. Ma cos’è?

"Se ci lasciate da soli in una stanza impazziamo": Sandra Bullock detesta un particolare del carattere di Keanu Reeves

Sono passati oltre 30 anni da Speed. Keanu e Sandra hanno condiviso il set anche nel 2006, quando hanno recitato in La casa sul lago del tempo (2006), esperienza che ha cementato ulteriormente la loro amicizia. Ma di Keanu, Sandra davvero non sopporta un dettaglio, proprio quella calma zen che contraddistingue l’attore canadese. Elemento che, paradossalmente, ha anche fatto la fortuna di Speed e, successivamente, de La casa sul lago del tempo. Ospite del podcast Good Hang with Amy Poehler, Sandra è tornata proprio agli inizi della loro collaborazione, raccontando anche il peculiare provino per Speed, in cui dovette fare finta di essere seduta su un autobus.

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"Penso che noi due siamo così diversi. Lui è molto riservato e zen. Se ci metti in una stanza silenziosa, puoi guardarci andare completamente in tilt. Ogni volta che lui sta in silenzio, io sono una sorta di derviscio rotante intorno al suo silenzio e lui aspetta semplicemente che io mi esaurisca", ha poi raccontato l’attrice, descrivendo la dinamica tra lei e Reeves. Ha aggiunto che il collega non è la classica persona che risponde subito, ma si prende del tempo per ragionare una risposta e che sembra avere bisogno di elaborare ciò che gli è stato detto. "Aspetta pazientemente e spesso non risponde a quello che dico. Poi magari, un giorno dopo, quando ci ha pensato, arriva la risposta", ha spiegato Bullock.

Il successo di Speed arriva proprio da quella diversità

Nel film del 1994, Bullock interpretava Annie Porter, la passeggera costretta a mantenere in movimento un autobus imbottito di esplosivo, mentre Reeves era l’agente Jack Traven, incaricato di trovare una soluzione alla "scoppiettante" situazione. La dinamica tra i due personaggi, così diversi sullo schermo, si rispecchia stando a Bulllock anche nella realtà, con lei molto energica e attiva e Reeves calmo e riflessivo. Dopo il film, i due sono rimasti molto legati, creando un’amicizia tra le più apprezzate dai fan di Hollywood. E forse è proprio questa differenza tra loro ad aver reso così credibile, allora come oggi, la loro sintonia.

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