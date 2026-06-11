Sandra Bullock, la sparizione dopo la tragedia: ora torna con Keanu Reeves e i fan impazziscono
Il suo ruolo nel film Il momento di uccidere ricorda ciò che le è successo nella vita reale dopo la morte del compagno Bryan Randall. Ora, anni dopo, torna sul set col partner di sempre
Nel legal thriller Il momento di uccidere, diretto nel 1996 da Joel Schumacher, Sandra Bullock è una giovane assistente legale che si ritrova dentro un processo più grande di lei, costretta a reggere pressioni che mettono in difficoltà anche l’avvocato interpretato da Matthew McConaughey. Il film pone una domanda semplice e brutale: fin dove sei disposto ad arrivare per difendere qualcuno che ami? Fuori dallo schermo, Bullock quella scelta l’ha fatta nel 2022, quando ha annunciato che il lavoro davanti alla camera si sarebbe fermato per stare a casa con i figli. Pochi sapevano che il motivo di quella decisione era la malattia del compagno Bryan Randall, che da tre anni combatteva in privato contro la SLA.
La sparizione dopo il lutto
Il 5 agosto 2023 Randall muore, a 57 anni. Lei, che veniva dal tribolato divorzio con Jesse G. James, lo aveva definito "l’amore della mia vita" pochi anni prima. Da lì in poi la parte pubblica della sua carriera va in stand-by in favore della famiglia. Bullock continua a fare la madre e a tenere un profilo bassissimo, sorretta da un gruppo ristretto di amici che la protegge e la aiuta a rimettersi in piedi. Su tutti Jennifer Aniston, che le è stata vicina nei mesi più duri.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il ritorno: Instagram e il red carpet con Nicole Kidman
Il primo segnale di scossa arriva nella primavera del 2026, quando Bullock apre il suo primo profilo Instagram — con tanto di benvenuto dell’amica Aniston, che commenta "She’s here!" sotto il primo post. Un gesto minimo, forse dettato anche da motivi promozionali, che però dice chiaramente che qualcosa si è sbloccato.
Poco dopo infatti Sandra torna a farsi vedere al CinemaCon di Las Vegas, accanto a Nicole Kidman, per presentare Amori e incantesimi 2, sequel del film del 1998 che le aveva trasformate in streghe di culto. La pellicola uscirà l’11 settembre 2026 e segna il suo ritorno sullo schermo dopo quattro anni: un progetto che sembra cucito su di lei, che ha contribuito a far partire anche come produttrice, lavorandoci negli anni in cui aveva scelto di stare lontana dai set.
La reunion più attesa: Bullock e Reeves di nuovo insieme
La notizia che i fan aspettavano davvero, però, è un’altra: presto rivedremo in azione una delle coppie più amate di Hollywood, Sandra Bullock e Keanu Reeves. Amazon MGM Studios sta lavorando a un romantic thriller di cui si sa poco o nulla, se non che la sceneggiatura è firmata da Noah Oppenheim e che i due protagonisti saranno proprio Bullock e Reeves.
Per loro si tratta del terzo capitolo di una storia iniziata con Speed (1994), l’action di culto che li ha fatti conoscere e amare in tutto il mondo, e proseguita con La casa sul lago del tempo (2006). Adesso, quasi vent’anni più tardi, li ritroveremo in un film che promette di mescolare suspense e sentimento, scritto per sfruttare quella chimica che il pubblico non ha mai dimenticato.
Un ritorno senza clamore
Per Sandra Bullock non è il classico "comeback" urlato a colpi di interviste-confessione. Non ha (ancora) raccontato in prima persona il suo lutto, non ha fatto special televisivi per spiegare dove fosse finita. È rimasta in silenzio a rimettere insieme i pezzi della sua vita, circondata dalle persone che le vogliono bene, e ora – non a caso – rientra con due progetti che parlano di legami indistruttibili, sul set e fuori.
Potrebbe interessarti anche
Stasera in tv (2 giugno): Berlinguer e Floris si sfidano, ma occhio alla Festa delle Repubblica su Rai 1
Cosa vedere stasera? Il thriller Chief of Station su Italia 1 duella con la buddy‑co...
Carlo Verdone, stasera in TV il suo vero gioiello: il film (snobbato) che l’ha trasformato in una stella
Scoprite i migliori film disponibili stasera: dalla commedia Bianco, rosso e Verdone...
I film in onda in TV stasera: romanticismo con Roberts-Clooney o comicità con Aldo, Giovanni e Giacomo?
Scoprite i migliori film disponibili nella serata di mercoledì 3 giugno 2026: dal ro...
I film in TV stasera: Spider-Man sfida Electro, Woody Allen tra commedia e giallo
Una serata ricchissima: dal supereroe The Amazing Spider-Man 2 su Italia 1 alla raff...
I film in onda in TV stasera: la comicità di Albanese e Cortellesi e la fantascienza di Matrix Resurrections
Dalla commedia Come un gatto in tangenziale su Canale 5 alla fantascienza di Matrix ...
Tom Cruise, stasera in Tv il suo vero cult dopo Top Gun: il film (sottovalutato) con cui ha conquistato Nicole Kidman
Dall'adrenalina di Giorni di tuono con Tom Cruise al thriller Omicidio nelle Highlan...
I film in onda in TV stasera, venerdì 1 maggio 2026: Ficarra e Picone contro la Uma Thurman di Tarantino
Scoprite i migliori film disponibili stasera: da Spider-Man: No way home su Italia 1...
Richard Gere, stasera in Tv (gratis) il cult che pochi ricordano: un gioiello imperdibile con Sean Connery
Dall’intenso Il primo cavaliere su La7 all’epica di King Arthur su Sky Cinema Action...