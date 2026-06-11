Sandra Bullock, la sparizione dopo la tragedia: ora torna con Keanu Reeves e i fan impazziscono Il suo ruolo nel film Il momento di uccidere ricorda ciò che le è successo nella vita reale dopo la morte del compagno Bryan Randall. Ora, anni dopo, torna sul set col partner di sempre

Diego Scappini Giornalista Classe 1987, lo sport è il mio habitat naturale ma sono appassionato anche di TV, serie e cinema, soprattutto horror.

Instagram - Sandra Bullock

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Nel legal thriller Il momento di uccidere, diretto nel 1996 da Joel Schumacher, Sandra Bullock è una giovane assistente legale che si ritrova dentro un processo più grande di lei, costretta a reggere pressioni che mettono in difficoltà anche l’avvocato interpretato da Matthew McConaughey. Il film pone una domanda semplice e brutale: fin dove sei disposto ad arrivare per difendere qualcuno che ami? Fuori dallo schermo, Bullock quella scelta l’ha fatta nel 2022, quando ha annunciato che il lavoro davanti alla camera si sarebbe fermato per stare a casa con i figli. Pochi sapevano che il motivo di quella decisione era la malattia del compagno Bryan Randall, che da tre anni combatteva in privato contro la SLA.

La sparizione dopo il lutto

Il 5 agosto 2023 Randall muore, a 57 anni. Lei, che veniva dal tribolato divorzio con Jesse G. James, lo aveva definito "l’amore della mia vita" pochi anni prima. Da lì in poi la parte pubblica della sua carriera va in stand-by in favore della famiglia. Bullock continua a fare la madre e a tenere un profilo bassissimo, sorretta da un gruppo ristretto di amici che la protegge e la aiuta a rimettersi in piedi. Su tutti Jennifer Aniston, che le è stata vicina nei mesi più duri.

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Il ritorno: Instagram e il red carpet con Nicole Kidman

Il primo segnale di scossa arriva nella primavera del 2026, quando Bullock apre il suo primo profilo Instagram — con tanto di benvenuto dell’amica Aniston, che commenta "She’s here!" sotto il primo post. Un gesto minimo, forse dettato anche da motivi promozionali, che però dice chiaramente che qualcosa si è sbloccato.

Poco dopo infatti Sandra torna a farsi vedere al CinemaCon di Las Vegas, accanto a Nicole Kidman, per presentare Amori e incantesimi 2, sequel del film del 1998 che le aveva trasformate in streghe di culto. La pellicola uscirà l’11 settembre 2026 e segna il suo ritorno sullo schermo dopo quattro anni: un progetto che sembra cucito su di lei, che ha contribuito a far partire anche come produttrice, lavorandoci negli anni in cui aveva scelto di stare lontana dai set.

La reunion più attesa: Bullock e Reeves di nuovo insieme

La notizia che i fan aspettavano davvero, però, è un’altra: presto rivedremo in azione una delle coppie più amate di Hollywood, Sandra Bullock e Keanu Reeves. Amazon MGM Studios sta lavorando a un romantic thriller di cui si sa poco o nulla, se non che la sceneggiatura è firmata da Noah Oppenheim e che i due protagonisti saranno proprio Bullock e Reeves.

Per loro si tratta del terzo capitolo di una storia iniziata con Speed (1994), l’action di culto che li ha fatti conoscere e amare in tutto il mondo, e proseguita con La casa sul lago del tempo (2006). Adesso, quasi vent’anni più tardi, li ritroveremo in un film che promette di mescolare suspense e sentimento, scritto per sfruttare quella chimica che il pubblico non ha mai dimenticato.

Un ritorno senza clamore

Per Sandra Bullock non è il classico "comeback" urlato a colpi di interviste-confessione. Non ha (ancora) raccontato in prima persona il suo lutto, non ha fatto special televisivi per spiegare dove fosse finita. È rimasta in silenzio a rimettere insieme i pezzi della sua vita, circondata dalle persone che le vogliono bene, e ora – non a caso – rientra con due progetti che parlano di legami indistruttibili, sul set e fuori.

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