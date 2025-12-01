Sandokan, la tigre della Malesia è tornata: numeri choc e curiosità dietro la serie con Can Yaman
Non si tratta di un semplice remake: dalla giungla tropicale ricostruita ai milioni di budget spesi per ricreare il mito.
Sandokan è tornato. Il 1° dicembre Rai 1 lancia una delle serie più attese degli ultimi anni, presentata in pompa magna alla Festa del Cinema di Roma. E sui social è già un mezzo terremoto: tra chi non vede l’ora di rivedere la Tigre della Malesia e chi teme il confronto con il mito.
4 prime serate, 30 milioni di budget, 90% delle riprese fatte in Italia. Già solo questo basterebbe per far partire il conto alla rovescia… ma la storia che racconta vale ancora di più. Per capire davvero cosa sta arrivando su Rai 1, bisogna guardare dietro le quinte. Alla Lux Vide – che produce la serie – lo definiscono «uno dei progetti più complessi della storia recente».
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
E non è una frase fatta: teatro di posa con led wall da 300 metri, giungla tropicale ricostruita da zero vicino Formello, navi intere costruite per le scene d’azione, migliaia di comparse, location tra Calabria, Toscana, Lazio, Reunion e Thailandia. Non si tratta di un semplice un remake, è una rivisitazione narrativa più profonda: racconta come Sandokan diventa Sandokan.
Se volete scoprire tutto sul ritorno della Tigre della Malesia, trovate, trama, cast e curiosità nel Video!
Potrebbe interessarti anche
Dove è stato girato Sandokan: tutte le location (sorprendenti) della fiction Rai più attesa dell’anno
Tutte le location di Sandokan, la serie Tv in arrivo su Rai 1 dal 1 dicembre, tra es...
Sandokan su Rai 1: quando inizia, quante puntate sono e perché ‘accorcerà’ Affari Tuoi
La nuova serie evento con Can Yaman debutta il 1° dicembre 2025 su Rai 1: quattro pu...
Can Yaman contro Simona Ventura: cosa succede stasera in TV
Cosa vedere in TV stasera, lunedì 1 dicembre 2025? Il bell'attore turco interpreta S...
Domenica In, Venier cupido per d'Urso e la reazione choc: "Pensa che io sia cog**ona". Poi Can Yaman in lutto: "Un angelo"
Nella puntata del 30 novembre, Barbara d'Urso e Pasquale La Rocca imbarazzati davant...
Fiction Rai, Affari Tuoi sacrificato per salvare Un Professore 3 e Sandokan: il nuovo orario
Viale Mazzini ha scelto di non modificare il palinsesto in vista del debutto di due ...
Gerry Scotti lancia La ruota dei campioni e rimpiazza il Grande Fratello: mossa choc Mediaset per affossare Sandokan
Mediaset vs Rai, la guerra continua: il gioco dell’access prime time di Canale 5 sba...
Sandokan, la serie Tv diventa un caso tra Rai e Mediaset: tutta colpa di Maria De Filippi (e Can Yaman)
Manca sempre meno alla partenza della serie evento più attesa degli ultimi anni, e i...
Rai, le novità di novembre 2025: Lino Guanciale torna con Ricciardi, Antonella Clerici riparte senza la sua star
Fiction, serie Tv e show Rai, le novità più attese del mese di novembre 2025: da Il ...