Dove è stato girato Sandokan: tutte le location (sorprendenti) della fiction Rai più attesa dell’anno

Tutte le location di Sandokan, la serie Tv in arrivo su Rai 1 dal 1 dicembre, tra esterni esotici, castelli storici e scenari mozzafiato in Italia e Asia.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Alla Festa del Cinema di Roma 2025 è stata presentata in anteprima Sandokan, la nuova serie internazionale che rilancia l’eroe creato da Emilio Salgari, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. La serie, con Can Yaman nel ruolo del leggendario pirata, sarà trasmessa su Rai1 a partire dal 1° dicembre 2025 e arriverà poco dopo anche su Disney+. Una produzione ambiziosa, capace di unire un cast internazionale a tecnologie all’avanguardia per le riprese, tra Ledwall 360° e realtà aumentata, portando sullo schermo avventure epiche e ambientazioni mozzafiato. Tra battaglie navali, giungle tropicali e intrighi coloniali, le location diventano protagoniste tanto quanto i personaggi.

Serie tv Sandokan, le location italiane tra castelli, giungle e mari cristallini

Gran parte delle ambientazioni di Sandokan sono state ricreate negli studi Lux Vide, ma la produzione ha scelto anche luoghi reali straordinari in Italia. Nella regione Lazio, ad Albano Laziale e Tivoli, sono stati utilizzati parchi naturali e antiche strutture romane per evocare foreste e giungle esotiche. Le cascate di Chia, già set di Pier Paolo Pasolini, si sono trasformate in una fitta giungla tropicale, mentre il Castello di Sammezzano in Toscana, con la sua architettura moresca, ha offerto un’atmosfera fuori dal tempo perfetta per le scene più suggestive.

Il Sud Italia, e in particolare la Calabria, è diventato uno dei protagonisti principali della serie. A Le Castella, nella frazione di Isola Capo Rizzuto, è stato costruito un molo scenico per le riprese navali, mentre le coste tirreniche di Tropea e Capo Vaticano hanno ospitato le scene in cui Can Yaman cavalca tra mare e scogliere. Le acque di Gizzeria, le spiagge di Lamezia Terme e le aree portuali di Vibo Marina hanno completato la ricostruzione della colonia inglese di Labuan, trasformando la Calabria in un set internazionale a cielo aperto.

Riprese internazionali e innovazioni tecnologiche nella serie con Can Yaman

Accanto alle location italiane, Sandokan ha visto la partecipazione di paesaggi asiatici, tra Borneo e Thailandia, fondamentali per conferire autenticità al viaggio del pirata. L’uso di Ledwall circolare a 360° e tecnologie di realtà aumentata ha permesso di combinare scenari digitali e reali, riproducendo mari, tramonti e giungle tropicali direttamente negli studi italiani. Questo approccio ha reso possibile girare scene spettacolari con effetti realistici senza muoversi fisicamente, garantendo continuità tra ambientazioni naturali e scenografie costruite.

Gli interni principali sono stati realizzati nel Teatro 7 del polo Lux Vide, mentre gli esterni hanno alternato il fascino di castelli storici, parchi naturali e località marittime, offrendo una varietà visiva straordinaria. Il risultato è una produzione che unisce grandiosità e attenzione ai dettagli, rendendo Sandokan un’avventura epica capace di trasportare gli spettatori dal Mediterraneo al cuore dell’Asia coloniale, tra intrighi, amore e ribellione.

