Sandokan, ascolti impressionanti per la fiction Rai ma i social sono furibondi: "Cag*ta gigantesca". Ecco il vero motivo
Non si placano le polemiche e le critiche nei confronti della fiction con Can Yaman e Alessandro Preziosi, nonostante raccolga un grande pubblico
Nella serata di ieri, 15 dicembre, sono andati in onda gli episodi numero 5 e 6 della fiction Rai Sandokan con Can Yaman, che ha nuovamente stravinto nello share pur attirando numerose critiche e polemiche. "Meno male siamo alla fine di questo strazio", afferma qualcuno. I numeri rimangono comunque dalla parte della serie diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, che si avvia alla conclusione, in programma per questa sera, 16 dicembre.
Sandokan strapazza i competitor nello share ma non si placano le polemiche
La terza serata di Sandokan sbanca ancora in termini di share: la fiction di Rai con Can Yaman e Alessandro Preziosi conquista il 26,7% con oltre 4 milioni e 200mila spettatori. Travolto il Grande Fratello, che si ferma al 15,4% con 1 milione e 700 mila persone collegate. Nonostante i numeri testimonino un successo in termini di pubblico, sui social non si placano le polemiche e le critiche nei confronti di Sandokan. Tra chi lo ama e non vede l’ora della seconda stagione (già in programma, per altro) in molti si rammaricano persino dell’esistenza della serie. "Non chiamatelo Sandokan", dice Leonardo su Facebook. "Chiamatelo con un nome di fantasia. Chiamatelo in dialetto turco, ma non Sandokan. Una pallida, ma assai, imitazione. Manca completamente la magia", continua.
Non è l’unico, i commenti si sprecano. "Non puoi guardare questo Sandokan dopo averlo guardato, da bambino, 45 anni fa", gli fa eco qualcun altro su X. "Una bella cag*ta gigantesca, meno male solo 4 puntate", rincara la dose Giorgio su Facebook, che proprio non le manda a dire. Qualcuno, come Francesco, ha trovato un po’ indigesta l’ultima accoppiata di puntate: "Stasera a differenza delle altre, una puntata troppo pesante". C’è qualcuno, come Kaba, ben poco convinto dalla resa della CGI: "Coloro che hanno elaborato una buona parte del film al computer non sono per nulla professionisti, bensì dei dilettanti".
Insomma, la serie continua a essere un successo dal punto di vista del pubblico collegato, ma lo zoccolo duro di critiche e polemiche per Sandokan continua a persistere.
