Sandokan su Rai 1: quando inizia, quante puntate sono e perché ‘accorcerà’ Affari Tuoi
La nuova serie evento con Can Yaman debutta il 1° dicembre 2025 su Rai 1: quattro puntate e una programmazione speciale che anticiperà la chiusura di Affari Tuoi.
Dopo anni di attesa, slittamenti e curiosità crescente, la nuova versione di Sandokan ha finalmente una data ufficiale. Il kolossal televisivo prodotto da Lux Vide approderà su Rai 1 da lunedì 1° dicembre 2025, inaugurando un ciclo di quattro prime serate consecutive che accompagneranno gli spettatori fino alle festività natalizie. Una scelta particolare, poiché in molti immaginavano la serie come punta di diamante dell’autunno, ma la Rai ha preferito collocarla in un periodo strategico, dove l’attenzione del pubblico è tradizionalmente più alta. La decisione di far terminare Affari Tuoi in orario, alle 21.30, va nella direzione di creare un "cuscinetto" che valorizzi la fiction e le permetta di partire senza ritardi.
Can Yaman diventa Sandokan: un ruolo attesissimo
Il progetto, annunciato per la prima volta cinque anni fa, ha vissuto un percorso produttivo complesso: le riprese previste nel 2022 sono slittate fino al 2024, alimentando attesa e aspettative. A rendere l’operazione ancora più interessante c’è lo sforzo di rinnovare il mito nato dalla penna di Emilio Salgari, reinterpretando l’eroe della Malesia con un taglio moderno, scenari spettacolari e un cast internazionale. Per proteggere al massimo questo lancio-evento, la Rai apporterà anche una modifica alla sua programmazione quotidiana: Affari Tuoi chiuderà alle 21.30, evitando gli sforamenti che negli ultimi mesi hanno fatto discutere e permettendo così a Sandokan di partire sempre puntuale in prima serata. Uno degli elementi che più ha acceso l’entusiasmo del pubblico è la presenza di Can Yaman nel ruolo del protagonista. L’attore turco, ormai amatissimo in Italia grazie ai successi su Mediaset, affronta qui il suo primo grande progetto per la TV pubblica. Interpretare Sandokan, figura iconica del nostro immaginario collettivo, rappresenta una sfida ambiziosa: parliamo infatti del remake della storica serie anni ’70 con Kabir Bedi, un cult che ha segnato intere generazioni.
La produzione punta a un equilibrio tra rispetto del mito e rinnovamento: un Sandokan più complesso, energico e immerso in una dimensione visiva cinematografica. Al fianco di Yaman troveremo un cast internazionale che arricchirà il respiro globale della serie, confermando le intenzioni della Rai di realizzare un prodotto dal forte appeal non solo nazionale ma anche internazionale.
Quando va in onda: date e dettagli sulla programmazione
Secondo i palinsesti Rai 2025/2026, Sandokan andrà in onda ogni lunedì sera per quattro settimane, dal 1° al 22 dicembre 2025. La collocazione a ridosso del Natale rappresenta una scommessa: da un lato la concorrenza è più leggera, dall’altro il pubblico è più incline a seguire prodotti familiari e spettacolari durante il periodo festivo.
- Lunedì 1 dicembre 2025 – Prima puntata
- Lunedì 8 dicembre 2025 – Seconda puntata
- Lunedì 15 dicembre 2025 – Terza puntata
- Lunedì 22 dicembre 2025 – Quarta puntata (finale)
