Sandokan, il finale (cambiato) scatena lacrime e proteste: "Un po' Titanic"

Tanti complimenti per l'ultimo atto della serie con Yaman e Preziosi, ma non sono mancate le critiche: "Un pappone lento".

Il finale di Sandokan ha fatto il botto di ascolti. L’ultima puntata della serie con Can Yaman nei panni della leggendaria tigre della Malesia dei romanzi di Salgari, ha incollato su Rai 1 4.116.000 spettatori pari al 25.4% di share. Sui social è stato un tripudio di complimenti, ma non sono mancate anche alcune critiche. Tra chi ha applaudito all’interpretazione dell’attore turco e a quella dell’italianissimo Alessandro Preziosi, a chi ha amato ogni scena, fino a chi ha trovato un finale del tutto diverso dalla versione originale, che a tratti a molti ha perfino ricordato il Titanic. Quel che è certo è che la fiction è piaciuta (quasi) a tutti e su X l’hashtag #Sandokan è stato per ore in trending.

Social impazziti per l’atto finale di Sandokan, ma non mancano le critiche

L’ultima puntata di Sandokan, come anche quelle precedenti, ha convinto il pubblico di Rai 1. Ieri sera, martedì 16 dicembre 2025, il gran finale della fiction ha lasciato tutti a bocca aperta: a conquistare, oltre alla grandiosa scenografia, è stata soprattutto l’interpretazione di Can Yaman, che per molti è stata magistrale, capace di spazzare via vecchi pregiudizi sull’attore di chi lo credeva ‘solo bello ma privo di talento’. Certo, non sono mancate anche le critiche, da parte di chi ha trovato un finale diverso rispetto ai romanzi e allo sceneggiato del 1976 con Kabir Bedi protagonista: "Questi sceneggiatori cresciuti ad anime ed AI ci hanno propinato un ladruncolo interessato al guadagno (…). Poi hanno preso, nell’ordine: Mission, Balla coi lupi, Avatar, Guerre Stellari, il Trono di Spade, hanno shakerato tutto con un tocco di Romeo e Giulietta e nel finale pure Titanic ed il gasteropodone rosa, ed è venuto fuori questo pappone lento, banale, a tratti noiosissimo, che invece di far scorrere il fuoco nelle vene, fa calare la palpebra…..", "Finale un po’ a citazione Titanic ma va bene uguale", "Ma che vu fumate? Una brutta copia di SANDOKAN", "Nella serie del ‘76 moriva Marianna. Contenta che abbiano cambiato il finale", si legge su X.

Sempre sul social, grandi applausi: "Abbiamo aspettato cinque lunghissimi anni, ma ogni scena, costume, scenografia, paesaggio, dialoghi ne è valsa la pena. Un cast d’eccezione in un contesto che sfiora la perfezione. CHAPEAU A TUTTI", "Alessandro Preziosi è un attore straordinario, lo ha dimostrato per l’ennesima volta dando vita a un Yanez memorabile. Un talento puro senza bisogno di appartenere a nessun ‘circoletto'", "Il capolavoro assoluto di fotografia e scenografia di questo gioiello di serie", "Premetto che le prime puntate l ho seguita a tratti ma ieri sera ho visto davvero un interpretazione sublime di tutti gli attori ,bellissimo e commovente", "Con Sandokan Can ha dimostrato non solo di saper recitare ma di essere superiore a tutte le critiche da sempre ricevute", "Iniziata questa serie solo per il mio legame con l’edizione del 1976 , eppure mi ha piacevolmente stupita e complimenti a Can Yaman per la sua grande interpretazione ,non ha sbagliato nulla, e tra tanti pregiudizi ha dimostrato di essere un attore con la A maiuscola".

