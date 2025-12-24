Sandokan, la fiction Rai diventa un fenomeno mondiale grazie a Netflix: Mare Fuori è già dimenticata Il successo della serie con Can Yaman ha spinto Netflix ad acquistare i diritti per la messa in onda in USA e UK

Sandokan, la fiction Rai, è diventata un fenomeno mondiale, apprestandosi a "prendere d’assalto" i cataloghi di Netflix USA e UK. Si tratta dell’ennesima riprova di quanto la qualità dei prodotti Rai si sia alzata negli ultimi anni, andando ad aggredire anche i mercati esteri. Da Blanca a Un Professore, passando per Il Commissario Ricciardi e L’Amica Geniale, ciascuna è riuscita in qualche modo a lasciare il segno.

Sandokan con Can Yaman vola su Netflix USA e UK: ecco perchè

Nonostante uno strascico di polemiche che non si è mai arrestato, proveniente soprattutto dagli irriducibili della fiction degli anni ’70 con Kabir Bedi, il Sandokan di Can Yaman è rimasto nel cuore dei telespettatori. L’attore turco è stato eccezionale nel ruolo della Tigre della Malesia, ma non solo lui ha catturato l’attenzione del pubblico. A rapire gli occhi anche lo Yanez di Alessandro Preziosi, ma anche alla regia di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, che hanno adattato con rispetto (pur con qualche licenza) la storia di Emilio Salgari, ancora in grado di emozionare. Completano il quadro un cast di grande spessore, guidato da Ed Westwick come nei panni del villain Lord Brooke e da Alanah Bloor in quelli di Lady Marianna Guillonk, la Perla di Labuan.

Quando esce Sandokan su Netflix USA e dove vederlo in streaming

Il grandissimo share raccolto da Sandokan, sempre fisso tra il 25% e il 33% nonostante il declino delle fiction in chiaro, dovuto al tardo orario di messa in onda, sembra aver convinto i grandi capi di Netflix, che avrebbero dato il via libera a procedere con l’acquisto delle puntate. Sandokan sbarcherà presto in America, Canada e Regno Unito: stando allo stesso Can Yaman, che ha condiviso una storia a riguardo sul proprio profilo Instagram, la serie dovrebbe arrivare a partire dal 19 gennaio 2026, integralmente.

Per chiunque avesse perso le puntate di Sandokan e volesse recuperarle, tutta la prima stagione è disponibile in streaming gratis sul catalogo di RaiPlay. La stagione 2 di Sandokan è attualmente in pre-produzione, con le riprese che dovrebbero cominciare nel 2026, sempre in Calabria: per la messa in onda occorrerà aspettare non prima del 2027.

