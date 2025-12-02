Duro colpo per Sandokan, la fiction di Rai 1 sommersa dalle polemiche: "Non toccate Kabir Bedi!" I fan insorgono sui social all'indomani della messa in onda della nuova serie sulla Tigre di Mompracem con Can Yaman

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Dopo una lunghissima attesa è finalmente approdata sugli schermi di tutta Italia, e in streaming su RaiPlay, la nuova fiction Rai Sandokan con protagonista Can Yaman, ma non sono mancate le polemiche. Nonostante la prima puntata abbia letteralmente volato in termini di share, raccogliendo un clamoroso 34% e travolgendo ogni altro competitor, sui social i fan si sono scatenati, manifestando il loro scontento per un prodotto che, quasi all’unanimità, non è stato ritenuto all’altezza dell’originale degli anni ’70 con Kabir Bedi nei panni della Tigre di Mompracem.

Sandokan , la fiction con Can Yaman su Rai 1 travolta dalle polemiche

Il debutto di Sandokan su Rai 1 è stato di quelli che non si dimenticano, con un travolgente 34% di share frutto di oltre 5 milioni e 700 mila spettatori collegati. Ciò, però, non si è tradotto in egual misura in un apprezzamento di quanto visto, anzi. In tantissimi si sono riversati sui social a manifestare il proprio disappunto per il Sandokan di Can Yaman, subissando la fiction di Rai 1 di polemiche e critiche. "Mille volte meglio l’originale. Kabir Bedi e Carole Andrè tutta la vita!" dice qualcuno su X, il vecchio Twitter. "Con tutto il rispetto ma il "vecchio" Sandokan degli anni ’70 con Kabir Bedi, Philippe Leroy, Carole Andrè, Adolfo Celi è tutta un’altra cosa..non c’è paragone!!!" fa eco Gianni su Facebook.

"Amici, per me il solo Sandokan è quello della serie TV di Sergio Sollima: Kabir Bedi, Carole André, Philippe Leroy, l’indimenticabile Adolfo Celi", twitta Michele. E ancora: "Non toccate Kabir Bedi!". Insomma, il verdetto del pubblico sembra unanime: questo nuovo Sandokan non convince. Per quanto riguarda la stampa specializzata, invece, la produzione Rai e Lux Vide ha del potenziale e attualizza con efficacia il racconto, puntando sulla spettacolarità per attirare gli spettatori più giovani. A colpire, in particolar modo, Alessandro Preziosi nei panni di Yanez e un attore internazionale come Ed Westwick in quelli del villain Lord James Brooke.

Dove vedere Sandokan con Can Yaman in streaming

Ogni puntata della nuova fiction Rai Sandokan con Can Yaman è disponibile senza costi in streaming sul catalogo di RaiPlay. In futuro, non è ancora chiaro quando, arriverà anche su quello di Disney Plus.

