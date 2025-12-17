Trova nel Magazine
Sandokan, altro che Can Yaman: Kabir Bedi infiamma ancora l’Italia. Ecco dove rivedere in streaming la serie cult

La Tigre della Malesia non invecchia mai: Sandokan, con Kabir Bedi, rivive in streaming. Tutte le puntate della leggendaria serie anni ’70 disponibili online.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Sandokan, dove vedere in streaming la serie con Kabir Bedi
RaiPlay

Non si può assolutamente negare che la nuova versione di Sandokan, interpretato da Can Yaman, nell’omonima serie targata Rai, ha riscosso un successo enorme, registrando ascolti record. Ieri sera, 16 dicembre 2025, è andata in onda l’ultima puntata della serie, che ha vinto nuovamente sulla concorrenza. Ma, è inevitabile, che in questi giorni, sia tornata un po’ di nostalgia sulla miniserie originale di Sandokan, con Kabir Bedi, storico volto della Tigre della Malesia. Proprio per questo motivo, vogliamo svelarvi dove vedere in streaming la serie cult degli anni’70 con il celebre attore indiano.

Sandokan, trama e cast della celebre serie con Kabir Bedi

Chi non ricorda la storica serie Sandokan? Avete ragione, è impossibile non ricordarla! La miniserie, diretta da Sergio Sollima, ispirata ai romanzi di Emilio Salgari, trasmessa per la prima volta nel 1976, è diventata sin da subito un fenomeno culturale. Racconta le avventure del coraggioso pirata malese che lotta contro le ingiustizie del colonialismo e segue il cuore, mescolando azione, intrighi e passione. Sandokan, aiutato dal fedele Yanez, guida la ribellione contro gli Inglesi che vogliono colonizzare la Malesia. Salvato e curato da Lady Marianna, tra i due nasce l’amore. Dopo varie peripezie, fughe, catture e inganni, i due riescono a sposarsi e a vivere felici per un anno, durante il quale Marianna si dedica al benessere dei sudditi di Sandokan. Brooke, però, organizza un attacco devastante all’isola, causando la morte di Marianna. Rimasti pochi superstiti, Sandokan e Yanez vengono raggiunti da altri ribelli, con la speranza di ricostruire il regno della Tigre di Mompracem.

Il successo fu rafforzato da un cast internazionale:

  • Kabir Bedi (Sandokan)
  • Carole André Lady Marianna
  • Philippe Leroy Yanez De Gomera
  • Adolfo Celi Lord Brooke
  • Hans Canineberg
  • Adolfo Celi
  • Andrea Giordana
  • Renzo Giovampietro
  • Philippe Leroy
  • Milla Sannoner

La serie è ricordata anche e soprattutto per la colonna sonora iconica dei fratelli De Angelis e per le spettacolari riprese in Sri Lanka, che ricrearono le ambientazioni esotiche della Malesia. Distribuita in oltre 80 paesi, Sandokan consolidò Kabir Bedi come star internazionale e dimostrò come storie ben raccontate possano superare barriere culturali.

Dove vedere in streaming Sandokan, con Kabir Bedi

Ma arriviamo al punto più importante di questo articolo: dove si può rivedere questa bellissima miniserie? Ebbene, potrete rivedere in streaming l’iconico Kabir Bedi nei panni di Sandokan sulla piattaforma RaiPlay. Per i più nostalgici sarà un colpo al cuore immergersi nuovamente in queste avventure ma, per chi non conosce il personaggio, potrebbe essere un ottimo approccio per conoscerlo e appassionarsi.

Programmi

