Fiorello conquistato da Sandokan, show con Alessandro Preziosi a La Pennicanza: "É stato bravo anche Can Yaman" Nella puntata di oggi il conduttore Rai ha elogiato l'exploit della nuova serie con Can Yaman. Poi il ricordo commosso di Nicola Pietrangeli. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

La puntata di oggi de La Pennicanza è stata dedicata al commento ‘a caldo’ sulla nuova fiction Rai Sandokan. Dopo i risultati strabilianti in termini di share, Fiorello non ha saputo trattenere l’entusiasmo, ed è stato raggiunto al telefono da uno dei protagonisti indiscussi della serie, Alessandro Preziosi. Inevitabili i complimenti anche all’attore turco Can Yaman, presente nel ruolo che dà il titolo alla fiction. Sul finale, poi, è arrivato un saluto commosso al grande Nicola Pietrangeli, scomparso di recente. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Fiorello, i complimenti a Sandokan e l’assist ad Alessandro Preziosi

Leitmotiv della puntata di oggi è stato il debutto di Sandokan su Rai 1, che ha fatto registrare il 34% di share e 6 milioni di spettatori totali. Un risultato eccezionale, commentato con entusiasmo da Fiorello in apertura a La Pennicanza. "Alessandro Preziosi è stato bravissimo", ha scherzato lo showman, "ma adesso che ha finito di filmare fategli una lastra ai polmoni, perché ha fumato dall’inizio alla fine!".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi è arrivata la stoccata ironica rivolta alla Rai: "Conoscendo la Rai, che quando fa un successo non molla l’osso…ragazzi noi abbiamo visto repliche di Montalbano per 22 anni, adesso per 23 anni vedremo Sandokan…l’anno prossimo ci sarà ‘Ballando con Sandokan sotto le stelle’, poi ci sarà ‘Tale e Quale Sandokan’…poi ci sarà ‘Un posto al Sandokan’ su Rai 3 e ‘Le indagini di Imma Tatasandokan!’".

A seguire, dopo un’intervista demenziale al solito Delfino Mimmo, Fiorello è stato raggiunto in videochiamata proprio da Alessandro Preziosi. "Ho fumato sul serio", ha raccontato l’attore, "ma poi la cosa assurda era riuscire ad accendere le sigarette con i cerini…". Mentre Fiorello ha replicato con ironia: "Devo dire tu credibilissimo…è stato bravo anche Can Yaman, la mia eterosessualità è vacillata tre volte!".

Il saluto di Fiorello a Nicola Pietrangeli

La puntata è proseguita con l’intervento in diretta dell’artista concettuale Fabrizio Fattelan (sempre interpretato da Fiorello) che ha raccontato al pubblico la sua concezione di arte: "Siamo tutti bravi a fare Leonardo Da Vinci, questa non è arte…io che ho esposto al museo di Vigevano una grattugia, la gente faceva la fila!…Adesso sai che espongo? Metto un tavolo, comprato all’Ikea, poi sotto il tavolo mastico una chewing-gum, e col pollice l’attacco, con l’impronta dell’artista!".

In chiusura, Fiorello ha dedicato un pensiero all’ex tennista Nicola Pietrangeli, appena scomparso all’età di 92 anni. "Ricordiamo Nicola Pietrangeli", ha concluso il conduttore, "è stato uno dei primi divi, addirittura etichettato come il Marcello Mastroianni del tennis, dotato di un rovescio bellissimo, esteticamente una roba meravigliosa…porgo le condoglianze alla famiglia e ai figli, lo ricordiamo con grande stima e con grande affetto".

Potrebbe interessarti anche